Gigi Becali, patronul FCSB, a venit luni după-amiaza la baza de la Berceni pentru a discuta cu jucătorii, după din ultima perioadă. Becali i-a rugat pe fotbaliști să nu se mai revolte împotriva lui Elias Charalambous, deoarece el e cel care face schimbările. Patronul FCSB a mai afirmat că în vară va lua o decizie privind schimbarea băncii tehnice.

Ce a discutat Gigi Becali cu jucătorii

„Le-am reproșat la fiecare, le-am mulțumit. Le-am spus că sunt recunoscător, fiți și voi recunoscători, aveți ceva de spus? Vreau să fiți recunoscători, nu mai țipați la antrenor, nu țipa la antrenor, eu te-am schimbat, ce treabă are antrenorul?

Le-am zis că nu pot să dau un om afară fără vină, omul face ce i se zice, cum sunt călugării, își asumă, săracii. Cine dă ordine, ce, eu sunt ordinar să-l dau afară?! Eu sunt vinovat, să mă dau afară singur, dar nu pot, nu am cum.

Charalambous va rămâne până în vară, o să vedem după dacă va trebui schimbare, dacă va fi altul. Dar în vară, nu în timpul campionatului. Poate atunci va fi nevoie de o schimbare, dar eu încă mai cred”, a spus Gigi Becali după ședința de la Berceni, potrivit

„Cum ar fi să fie Becali în play-out?! Doamne ferească-ne!”

Patronul FCSB a insistat apoi că el e vinovat pentru situația de la club și-și asumă responsabilitatea.

„Nu am venit să renunț, am venit să încurajez, nu să tai. Le-am spus că sunt recunoscător, am câștigat milioane cu voi, dar asta nu înseamnă că… Eu nu am ajuns niciodată așa. Cum ar fi să fie Becali în play-out?! Doamne ferească-ne!

Deciziile sunt ale mele, nu ale clubului. Eu sunt Becali și îmi asum răspunderea, nu dau vina, eu am făcut echipa, eu am făcut schimbările, știți. Cum să-l dau pe ăla afară, nu sunt jigodie?! Cum să fie Charalambous și Pintilii de vină când eu fac?

A fost bine când am câștigat campionatele. O să câștigăm 7 meciuri și o să luăm campionatul! Să vă ajute Domnul și vouă, și mie!”, a mai spus Gigi Becali.