Plătim mai mult chiar și pentru buchetele de Valentine's Day. Cât a ajuns să coste în 2026 un gest de iubire

Plătim mai mult chiar și pentru buchetele de Valentine’s Day. Cât a ajuns să coste în 2026 un gest de iubire

Flavia Codreanu
26 ian. 2026, 23:30
Plătim mai mult chiar și pentru buchetele de Valentine’s Day. Cât a ajuns să coste în 2026 un gest de iubire
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Care sunt prețurile pentru buchetele de Valentine’s Day
  2. De ce cresc costurile de producție
  3. Ce variante ieftine sunt pentru buchetele de Valentine’s Day

Buchetele de Valentine’s Day vor fi mai scumpe anul acesta cu până la 20% față de perioada similară a anului trecut. Deși mai sunt trei săptămâni până la sărbătoarea îndrăgostiților, pregătirile în sere și florării sunt în plină desfășurare, iar mulți clienți au început deja să facă rezervări anticipate.

Această strategie de cumpărare timpurie vine din dorința de a evita prețurile care vor exploda după data de 1 februarie, dar și din teama de a nu rămâne fără stocuri.

Care sunt prețurile pentru buchetele de Valentine’s Day

Trandafirii roșii rămân în topul preferințelor, însă costul acestora va crește semnificativ în zilele următoare. Dacă în prezent un fir se vinde cu aproximativ 10 lei, de la începutul lunii februarie prețul va urca la cel puțin 12 lei. De asemenea, aranjamentele florale care anul trecut porneau de la 20 de lei pot ajunge acum la sume considerabile, cele mai complexe depășind pragul de 350-400 de lei, în funcție de raritatea plantelor și de designul ales.

De ce cresc costurile de producție

Producătorii locali explică scumpirile prin dublarea cheltuielilor de întreținere a plantelor față de anii precedenți. O problemă majoră a reprezentat-o perioada geroasă din ianuarie, care a impus utilizarea intensivă a centralelor pe lemne și cărbune pentru a menține o temperatură constantă de 19 grade în sere. Aceste costuri suplimentare cu încălzirea se reflectă direct în prețul final al florilor la fir, dar și al celor la ghiveci, cum sunt siclamenele, care se vând în această perioadă cu aproximativ 25 de lei.

Ce variante ieftine sunt pentru buchetele de Valentine’s Day

Pentru a face față scumpirilor, mulți domni au ales să facă precomenzi încă de la sfârșitul lunii ianuarie, blocând astfel prețul actual al pieței. Floriștii observă o tendință de cumpătare, clienții orientându-se către rezervări sigure în loc să aștepte ofertele de ultim moment din data de 14 februarie. Pe lângă trandafiri, sunt căutate și plantele de sezon cultivate local, unde oferta de aproximativ 12 tipuri diferite de flori oferă variante pentru toate bugetele, în ciuda inflației din acest sector, potrivit observator


