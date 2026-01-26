B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » S-au găsit bani pentru autostrăzile neterminate. Autostrada Moldovei și cea a Unirii se fac din banii pentru înarmare. Pe ce se cheltuie banii din programul SAFE (VIDEO)

S-au găsit bani pentru autostrăzile neterminate. Autostrada Moldovei și cea a Unirii se fac din banii pentru înarmare. Pe ce se cheltuie banii din programul SAFE (VIDEO)

Adrian A
26 ian. 2026, 18:25
S-au găsit bani pentru autostrăzile neterminate. Autostrada Moldovei și cea a Unirii se fac din banii pentru înarmare. Pe ce se cheltuie banii din programul SAFE (VIDEO)
Sursă foto: hotnews.ro
Cuprins
  1. Banii pentru înarmare, pe autostrăzile neterminate
  2. Bani pentru înarmare prin programul SAFE

Guvernul a reușit să găsească bani pentru autostrăzile neterminate. Ministerul Apărării a făcut un artificiu și ia o parte din banii veniți prin programul SAFE și termină autostrăzile Moldovei și Unirii.

Banii pentru înarmare, pe autostrăzile neterminate

Guvernul a reușit să treacă autostrăzile Moldovei și Unirii, adică A7 și A8 în zona de infrastructură militară și ia banii din programul SAFE ca să le finalizeze. Potrivit prezentării făcută de ministrul Apărării, Radu Miruță, peste 4 miliarde vor merge pentru finalizarea celor două autostrăzi.

Potrivit reprezentanților Guvernului, banii din programul SAFE se împart astfel:

– 4,2 miliarde euro – construirea segmentelor din Autostrada „Moldovei” A7 Pașcani – Suceava – Siret și Autostrada „Unirii” A8 Moțca – Iași – Ungheni

– 9,6 mld euro – achiziții militare ale MApN

– 2,8 mld euro – achiziții pentru MAI și celorlalte instituții din zona de siguranță și securitate națională.

Bani pentru înarmare prin programul SAFE

Potrivit datelor prezentate de ministrul Apărării, Radu Miruță, Armata va beneficia de bani pentru 21 de proiecte de achiziții, cu o valoare totală de 9,53 mld de euro. 10 programe sunt cu achiziție în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziții individuale ale României.

Transportoare blindate de personal 8×8 / Piranha 5 – 139 produse

 761.200.000 Euro

Platforme multifuncționale de transport și logistică pe roți  – min 1370 vehicule

 471.505.000 Euro

Post integrat de comandă pentru apărare aeriană și antirachetă – 2 sisteme

 160.000.000 Euro

Vedetă de intervenție pentru scafandri -2 nave

 57.000.000 Euro

Navă de patrulare maritimă (OPV) – 2

 700.000.000 Euro

Elicoptere multi-misiune H225M – minim 12

 852.000.000 Euro

Sisteme de rachete navale Naval Strike Missile (NSM) – 7 sisteme

 207.000.000 Euro

Armele și muniția individuală de infanterie la standard NATO – Aproximativ 240.000 de armament individual

 439.860.000 Euro

Mașină de luptă pentru infanterie pe șenile – MLI – 198 vehicule

 2.983.566.000 Euro

Sistem integrat de simulare reală de antrenament – 1 sistem

 94.500.000 Euro

Platformă software pentru sistemele C4ISR – 70 instanțe

 19.000.000 Euro

Sistem portabil de apărare aeriană – MANPAD – 231 sisteme cu 934 rachete (n.r. Mistral)

 625.560.000 Euro

7 Sisteme de apărare aeriană cu rază foarte scurtă cu capabilități C-UAS și C-RAM (SKYNEX), dislocabil – 7 sisteme

 476.000.000 Euro

2 Sisteme de apărare aeriană cu rază foarte scurtă (V-SHORAD) cu capabilități C-UAS și C-RAM Skyranger 35mm, mobil – 2 sisteme

 330.000.000 Euro

12 Sisteme de descoperire radar cu bătaie medie – 12 sisteme

 258.000.000 Euro

3 Sisteme de rachete sol-aer cu rază medie ( SBAMD(L)-MR / SBAMD(L)-M-MR) – 3 sisteme

 450.000.000 Euro

Sisteme de lovire cu muniție loittering – 70 sisteme

 147.000.000 Euro

2 Sisteme Navale de Apărare Antiaeriană cu Rază Foarte Scurtă cu Capabilități C-UAS și C-RAM (Millennium) – 2 sisteme

 36.000.000 Euro

Sistemul de drone pentru supraveghre și culegere de informații din clasa 1, mini-UAS – 56 sisteme / 22 deja contractate

 45.770.000 Euro

Muniție de 35 mm prin NSPA (CRAM – Oerlikon + Skyranger) – 87000 lovituri

 23.150.000 Euro

Muniție de 35 mm (CRAM – Oerlikon + Skyranger, inclusiv muniție cu explozie programabilă de tip AHEAD) – 400000 lovituri

 393.275.000 Euro

Tags:
Citește și...
Ajutor de 15.000 lei pentru acești români: Cine poate primi voucherele și cum funcționează programul
Eveniment
Ajutor de 15.000 lei pentru acești români: Cine poate primi voucherele și cum funcționează programul
Ministrul Justiției, reacție după ce turcul care a ucis un polițist a evadat: „Am dispus o verificare de către Corpul de control” (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Justiției, reacție după ce turcul care a ucis un polițist a evadat: „Am dispus o verificare de către Corpul de control” (VIDEO)
Lovitură de proporții pentru deputatul PNL Marilen Pirtea. Hoții i-au spart o vilă care nu există oficial. Hoții nu au furat mai nimic, dar îl dau pe mâna ANI
Eveniment
Lovitură de proporții pentru deputatul PNL Marilen Pirtea. Hoții i-au spart o vilă care nu există oficial. Hoții nu au furat mai nimic, dar îl dau pe mâna ANI
Ministrul Justiției, reacție după crima de la Cenei. Scade vârsta pentru răspunderea penală în cazul minorilor? (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Justiției, reacție după crima de la Cenei. Scade vârsta pentru răspunderea penală în cazul minorilor? (VIDEO)
E oficial acum! PRO TV a anunțat schimbări majore. Ce va difuza în locul emisiunii lui Cătălin Măruță
Eveniment
E oficial acum! PRO TV a anunțat schimbări majore. Ce va difuza în locul emisiunii lui Cătălin Măruță
Cine este, de fapt, doctoriţa din București, găsită moartă în casă. Femeia ar fi fost descoperită cu o pungă pe cap
Eveniment
Cine este, de fapt, doctoriţa din București, găsită moartă în casă. Femeia ar fi fost descoperită cu o pungă pe cap
Medgidia: Trei tineri au jefuit aceeași casă de două ori, în 24 de ore. Proprietarul, amenințat cu cuțitul
Eveniment
Medgidia: Trei tineri au jefuit aceeași casă de două ori, în 24 de ore. Proprietarul, amenințat cu cuțitul
Atac cu maceta într-un liceu din România. Agresorul este tot un minor. De la ce a pornit totul
Eveniment
Atac cu maceta într-un liceu din România. Agresorul este tot un minor. De la ce a pornit totul
„Bună! Eu sunt ANA”. ANAF și-a lansat propriul asistent virtual. De ce e mai bună ANA decât celebrul ION al lui Ciucă (VIDEO)
Eveniment
„Bună! Eu sunt ANA”. ANAF și-a lansat propriul asistent virtual. De ce e mai bună ANA decât celebrul ION al lui Ciucă (VIDEO)
O nouă metodă de fraudă circulă pe WhatsApp, în România: Cum ajung banii din cont direct la atacatori
Eveniment
O nouă metodă de fraudă circulă pe WhatsApp, în România: Cum ajung banii din cont direct la atacatori
Ultima oră
18:39 - Ajutor de 15.000 lei pentru acești români: Cine poate primi voucherele și cum funcționează programul
18:14 - Un român a încercat să fure un tren dintr-o gară din Austria
17:59 - Ce propune ministrul Apărării pentru angajații din MApN, care se află în prag de pensionare: „Asta va salva un culoar din cele 2” (VIDEO)
17:56 - Cum arată cabina Stelei Popescu: Ce obiecte au păstrat colegii de la Teatrul „Constantin Tănase”
17:44 - Unde exact este Raiul? Teoria unui om de știință care a predat la Harvard
17:26 - Ministrul Justiției, reacție după ce turcul care a ucis un polițist a evadat: „Am dispus o verificare de către Corpul de control” (VIDEO)
17:22 - Lovitură de proporții pentru deputatul PNL Marilen Pirtea. Hoții i-au spart o vilă care nu există oficial. Hoții nu au furat mai nimic, dar îl dau pe mâna ANI
17:03 - Ministrul Justiției, reacție după crima de la Cenei. Scade vârsta pentru răspunderea penală în cazul minorilor? (VIDEO)
16:58 - E oficial acum! PRO TV a anunțat schimbări majore. Ce va difuza în locul emisiunii lui Cătălin Măruță
16:48 - Andi Moisescu face mărturisiri despre Carmen Tănase: „Mamă, cum o reacționa Carmen?”