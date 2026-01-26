S-au găsit bani pentru autostrăzile neterminate. Autostrada Moldovei și cea a Unirii se fac din banii pentru înarmare. Pe ce se cheltuie banii din programul SAFE (VIDEO)

Guvernul a reușit să găsească bani pentru autostrăzile neterminate. Ministerul Apărării a făcut un artificiu și ia o parte din banii veniți prin programul SAFE și termină autostrăzile Moldovei și Unirii.
Guvernul a reușit să treacă autostrăzile Moldovei și Unirii, adică A7 și A8 în zona de infrastructură militară și ia banii din programul SAFE ca să le finalizeze. Potrivit prezentării făcută de ministrul Apărării, Radu Miruță, peste 4 miliarde vor merge pentru finalizarea celor două autostrăzi.
Potrivit reprezentanților Guvernului, banii din programul SAFE se împart astfel:
– 4,2 miliarde euro – construirea segmentelor din Autostrada „Moldovei” A7 Pașcani – Suceava – Siret și Autostrada „Unirii” A8 Moțca – Iași – Ungheni
– 9,6 mld euro – achiziții militare ale MApN
– 2,8 mld euro – achiziții pentru MAI și celorlalte instituții din zona de siguranță și securitate națională.
Potrivit datelor prezentate de ministrul Apărării, Radu Miruță, Armata va beneficia de bani pentru 21 de proiecte de achiziții, cu o valoare totală de 9,53 mld de euro. 10 programe sunt cu achiziție în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziții individuale ale României.
|
Transportoare blindate de personal 8×8 / Piranha 5 – 139 produse
|761.200.000 Euro
|
Platforme multifuncționale de transport și logistică pe roți – min 1370 vehicule
|471.505.000 Euro
|
Post integrat de comandă pentru apărare aeriană și antirachetă – 2 sisteme
|160.000.000 Euro
|
Vedetă de intervenție pentru scafandri -2 nave
|57.000.000 Euro
|
Navă de patrulare maritimă (OPV) – 2
|700.000.000 Euro
|
Elicoptere multi-misiune H225M – minim 12
|852.000.000 Euro
|
Sisteme de rachete navale Naval Strike Missile (NSM) – 7 sisteme
|207.000.000 Euro
|
Armele și muniția individuală de infanterie la standard NATO – Aproximativ 240.000 de armament individual
|439.860.000 Euro
|
Mașină de luptă pentru infanterie pe șenile – MLI – 198 vehicule
|2.983.566.000 Euro
|
Sistem integrat de simulare reală de antrenament – 1 sistem
|94.500.000 Euro
|
Platformă software pentru sistemele C4ISR – 70 instanțe
|19.000.000 Euro
|
Sistem portabil de apărare aeriană – MANPAD – 231 sisteme cu 934 rachete (n.r. Mistral)
|625.560.000 Euro
|
7 Sisteme de apărare aeriană cu rază foarte scurtă cu capabilități C-UAS și C-RAM (SKYNEX), dislocabil – 7 sisteme
|476.000.000 Euro
|
2 Sisteme de apărare aeriană cu rază foarte scurtă (V-SHORAD) cu capabilități C-UAS și C-RAM Skyranger 35mm, mobil – 2 sisteme
|330.000.000 Euro
|
12 Sisteme de descoperire radar cu bătaie medie – 12 sisteme
|258.000.000 Euro
|
3 Sisteme de rachete sol-aer cu rază medie ( SBAMD(L)-MR / SBAMD(L)-M-MR) – 3 sisteme
|450.000.000 Euro
|
Sisteme de lovire cu muniție loittering – 70 sisteme
|147.000.000 Euro
|
2 Sisteme Navale de Apărare Antiaeriană cu Rază Foarte Scurtă cu Capabilități C-UAS și C-RAM (Millennium) – 2 sisteme
|36.000.000 Euro
|
Sistemul de drone pentru supraveghre și culegere de informații din clasa 1, mini-UAS – 56 sisteme / 22 deja contractate
|45.770.000 Euro
|
Muniție de 35 mm prin NSPA (CRAM – Oerlikon + Skyranger) – 87000 lovituri
|23.150.000 Euro
|
Muniție de 35 mm (CRAM – Oerlikon + Skyranger, inclusiv muniție cu explozie programabilă de tip AHEAD) – 400000 lovituri
|393.275.000 Euro