S-au găsit bani pentru autostrăzile neterminate. Autostrada Moldovei și cea a Unirii se fac din banii pentru înarmare. Pe ce se cheltuie banii din programul SAFE (VIDEO)

Guvernul a reușit să găsească bani pentru autostrăzile neterminate. Ministerul Apărării a făcut un artificiu și ia o parte din banii veniți prin programul SAFE și termină autostrăzile Moldovei și Unirii.

Banii pentru înarmare, pe autostrăzile neterminate

Guvernul a reușit să treacă autostrăzile Moldovei și Unirii, adică A7 și A8 în zona de infrastructură militară și ia banii din programul SAFE ca să le finalizeze. Potrivit prezentării făcută de ministrul Apărării, , peste 4 miliarde vor merge pentru finalizarea celor două autostrăzi.

Potrivit reprezentanților Guvernului, banii din programul SAFE se împart astfel:

– 4,2 miliarde euro – construirea segmentelor din Autostrada „Moldovei” A7 Pașcani – Suceava – Siret și Autostrada „Unirii” A8 Moțca – Iași – Ungheni

– 9,6 mld euro – achiziții militare ale MApN

– 2,8 mld euro – achiziții pentru MAI și celorlalte instituții din zona de siguranță și securitate națională.

Bani pentru înarmare prin programul SAFE

Potrivit datelor prezentate de ministrul Apărării, Radu Miruță, Armata va beneficia de bani pentru 21 de proiecte de achiziții, cu o valoare totală de 9,53 mld de euro. 10 programe sunt cu achiziție în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziții individuale ale României.