Abdullah Atas, fost om de afaceri turco-român supranumit „ ”, se află în centrul unui nou scandal după ce nu s-a mai întors în penitenciarul Rahova la finalul unei permisii acordate în acest weekend. Potrivit unor surse, acesta ar fi părăsit România și s-ar afla deja pe teritoriul Turciei.

De ce a fost condamnat Abdullah Atas

Atas executa o pedeapsă de 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru uciderea unui polițist rutier. Fapta a avut loc în anul 2015, când Gheorghe Ionescu, cunoscut sub porecla „Dulăul”, a fost lovit mortal în timpul unui control în trafic. Polițistul a intrat în comă și a murit câteva săptămâni mai târziu, în urma rănilor suferite.

Ce s-a întâmplat în noaptea accidentului din 2015

În seara tragediei, Abdullah Atas se întorcea de la un club, aflându-se sub influența alcoolului, cu o alcoolemie de 1,65‰. În momentul în care a întâlnit un filtru de poliție, acesta a accelerat brusc, l-a lovit pe agent și l-a târât aproximativ 300 de metri, după care a fugit de la fața locului. Ulterior, el a susținut că a acționat din frică, temându-se că ar putea fi împușcat.

Ce declarații făcea Abdullah Atas în interviul de la B1 TV

În anul 2022, Abdullah Atas a acordat un interviu Adrianei Stoicescu, în cadrul emisiunii , difuzată pe B1 TV. Atunci, acesta afirma că pedeapsa primită i se pare exagerată și susținea că nu a existat intenția de a ucide. De asemenea, spunea că o expertiză cerută de apărare a fost respinsă fără explicații.

Cum descria Abdullah Atas viața în detenție

Atas povestea că primele zile în penitenciar au fost extrem de dificile, resimțite ca un adevărat șoc psihologic. Spunea că a reușit să se adapteze treptat cu ajutorul psihologilor și educatorilor, implicându-se în activități precum realizarea de obiecte decorative, pentru a-și păstra echilibrul mental.

Ce spunea Abdullah Atas despre victimă și familia acesteia

În cadrul emisiunii, Abdullah Atas afirma că regretă profund moartea polițistului și suferința provocată familiei acestuia. El susținea că a transmis scuze prin intermediul unei scrisori, dar nu a intrat niciodată în contact direct cu rudele victimei. Totodată, insista că nu se consideră un criminal și că nu a dorit să facă rău nimănui.

Cum se vedea pe sine și ce spunea despre familie

Atas declara că presa a prezentat cazul său într-o manieră exagerată și că se consideră, într-o anumită măsură, o victimă. El povestea că are o soție și un fiu în România, iar la acel moment copilul nu știa adevărul despre detenția sa. De asemenea, nici mama lui nu cunoștea durata exactă a pedepsei.

Ce planuri avea înainte de dispariție

În 2022, Abdullah Atas spunea că nu se gândește la momentul eliberării, ci preferă să se concentreze pe activitățile zilnice din penitenciar, cu speranța unei eventuale eliberări condiționate.

Vezi, mai jos, interviul complet din emisiunea Condamnații, moderată de Adriana Stoicescu, pe B1 TV.