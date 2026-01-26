B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Sport » Michael Schumacher nu mai este imobilizat. Detaliul neașteptat despre viața fostului campion

Michael Schumacher nu mai este imobilizat. Detaliul neașteptat despre viața fostului campion

Flavia Codreanu
27 ian. 2026, 00:02
Michael Schumacher nu mai este imobilizat. Detaliul neașteptat despre viața fostului campion
Foto: Captura YT
Cuprins
  1. Cum arată o zi din viața lui zi Michael Schumacher
  2. Care este starea fostul campion mondial Michael Schumacher

Starea lui Michael Schumacher revine în atenția publicului mondial la 12 ani de la tragicul accident suferit în Alpii Francezi, în decembrie 2013. Deși familia a păstrat o discreție totală asupra evoluției sale medicale, noi detalii au fost făcute publice recent de presa britanică. Pilotul german, acum în vârstă de 57 de ani, locuiește într-o vilă de lux din Mallorca, unde beneficiază de asistență medicală permanentă.

Noile informații oferă o perspectivă rară asupra vieții de zi cu zi a  campionului mondial, sugerând o schimbare în rutina sa de recuperare, deși izolarea rămâne la fel de strictă.

Cum arată o zi din viața lui zi Michael Schumacher

Conform informațiilor recente, Michael Schumacher nu mai este imobilizat complet la pat, fiind scos zilnic în curtea vilei sale din Spania într-un scaun cu rotile. Această rutină face parte dintr-un program intens de terapie coordonat de un grup extins de asistente medicale și specialiști, costurile îngrijirii sale ridicându-se la zeci de mii de lire sterline săptămânal.

Deși se află într-un conac evaluat la 30 de milioane de lire sterline, fostul pilot rămâne protejat de ochii curioșilor, accesul în preajma sa fiind permis doar unui grup extrem de restrâns de persoane, format din familie și câțiva prieteni de încredere, pentru a-i asigura intimitatea totală.

Care este starea fostul campion mondial Michael Schumacher

Surse apropiate familiei descriu starea sa ca fiind una complexă, existând indicii că Schumacher ar putea suferi de o formă de pseudocomă. Această afecțiune neurologică presupune că pacientul este conștient de mediul înconjurător, însă nu are capacitatea fizică de a reacționa sau de a comunica activ.

„Nu poți fi sigur dacă înțelege totul pentru că nu poate spune nimănui”, a declarat o persoană din cercul său apropiat.

Deși se crede că percepe fragmente din ceea ce se întâmplă în jurul său, afecțiunea sa neurologică face imposibilă o interacțiune verbală clară. În tot acest timp, viața familiei a mers înainte, Schumacher devenind bunic în premieră anul trecut, după ce fiica sa, Gina, a dat naștere unei fetițe, potrivit digisport

Tags:
Citește și...
Gigi Becali susține că el e vinovat pentru situaţia de la FCSB: „Mă dau afară singur, dar nu pot”. Ce le-a spus jucătorilor
Sport
Gigi Becali susține că el e vinovat pentru situaţia de la FCSB: „Mă dau afară singur, dar nu pot”. Ce le-a spus jucătorilor
Ion Țiriac, dezvăluiri despre singura femeie care i-a fost soție. Cu ce se ocupă Erika Braedt în Germania
Sport
Ion Țiriac, dezvăluiri despre singura femeie care i-a fost soție. Cu ce se ocupă Erika Braedt în Germania
Doliu în lumea sportului. O triplă campioană mondială a murit la 91 de ani
Sport
Doliu în lumea sportului. O triplă campioană mondială a murit la 91 de ani
„Am luat un virus care vă cere bani!”. Hackerii au spart contul de WhatsApp al unei persoane publice din România. Schema folosită de aceștia
Sport
„Am luat un virus care vă cere bani!”. Hackerii au spart contul de WhatsApp al unei persoane publice din România. Schema folosită de aceștia
Fost mare antrenor român, turnător la Securitate. A dat zeci de note informative
Sport
Fost mare antrenor român, turnător la Securitate. A dat zeci de note informative
Fotbal în Superliga. FCSB, umilită pe teren propriu de CFR Cluj. Pe cine consideră vinovat Gigi Becali
Sport
Fotbal în Superliga. FCSB, umilită pe teren propriu de CFR Cluj. Pe cine consideră vinovat Gigi Becali
Cristi Chivu, ales purtător al flăcării olimpice pentru Milano–Cortina 2026. Ce semnificație are acest moment pentru cariera antrenorului român
Sport
Cristi Chivu, ales purtător al flăcării olimpice pentru Milano–Cortina 2026. Ce semnificație are acest moment pentru cariera antrenorului român
Șeful FIFA o ia pe urmele lui Trump. Gianni Infantino se laudă cu o cerere imensă de bilete la Cupa Mondială: „Am putea umple stadioanele timp de 1000 de ani”
Sport
Șeful FIFA o ia pe urmele lui Trump. Gianni Infantino se laudă cu o cerere imensă de bilete la Cupa Mondială: „Am putea umple stadioanele timp de 1000 de ani”
Duminica derby-urilor în Europa: Arsenal, Man United, FCSB, CFR Cluj, AS Roma și AC Milan sunt printre echipele implicate
Sport
Duminica derby-urilor în Europa: Arsenal, Man United, FCSB, CFR Cluj, AS Roma și AC Milan sunt printre echipele implicate
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital. Cu ce probeme medicale se confruntă și ce simptome avea
Sport
Mircea Lucescu, internat de urgență în spital. Cu ce probeme medicale se confruntă și ce simptome avea
Ultima oră
23:49 - Gigi Becali susține că el e vinovat pentru situaţia de la FCSB: „Mă dau afară singur, dar nu pot”. Ce le-a spus jucătorilor
23:30 - Plătim mai mult chiar și pentru buchetele de Valentine’s Day. Cât a ajuns să coste în 2026 un gest de iubire
23:21 - Surse: Ministrul Alexandru Nazare va susține la Bruxelles un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026. Ce au mai convenit liderii coaliției
22:57 - Apple a lansat primul dispozitiv din 2026. Gadgetul care promite să găsească orice obiect pierdut
22:49 - Condiția pusă de Grindeanu pentru adoptarea măsurilor în administrație: „Este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD în interiorul acestei coaliţii”
22:26 - Ion Țiriac, dezvăluiri despre singura femeie care i-a fost soție. Cu ce se ocupă Erika Braedt în Germania
22:25 - PNL ar putea rămâne fără un lider important: „Am oferte să plec la alt partid”
21:58 - MAE avertizează românii care locuiesc sau merg acum în Marea Britanie. Ce atenționare a transmis
21:56 - Cum a fost găsit copilul dispărut sâmbătă în București. Șoferul troleibuzului STB a povestit totul
21:46 - Petiție pentru interzicerea țigărilor electronice în spații închise. La ce riscuri se expun oamenii?