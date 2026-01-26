Starea lui Michael Schumacher revine în atenția publicului mondial la 12 ani de la tragicul accident suferit în Alpii Francezi, în decembrie 2013. Deși familia a păstrat o discreție totală asupra evoluției sale medicale, noi detalii au fost făcute publice recent de presa britanică. , acum în vârstă de 57 de ani, locuiește într-o vilă de lux din Mallorca, unde beneficiază de asistență medicală permanentă.

Noile informații oferă o perspectivă rară asupra vieții de zi cu zi a campionului mondial, sugerând o schimbare în rutina sa de recuperare, deși izolarea rămâne la fel de strictă.

Cum arată o zi din viața lui zi Michael Schumacher

Conform informațiilor recente, Michael Schumacher nu mai este imobilizat complet la pat, fiind scos zilnic în curtea vilei sale din Spania într-un scaun cu rotile. Această rutină face parte dintr-un program intens de terapie coordonat de un grup extins de asistente medicale și specialiști, costurile îngrijirii sale ridicându-se la zeci de mii de lire sterline săptămânal.

Deși se află într-un conac evaluat la 30 de milioane de lire sterline, fostul pilot rămâne protejat de ochii curioșilor, accesul în preajma sa fiind permis doar unui grup extrem de restrâns de persoane, format din familie și câțiva prieteni de încredere, pentru a-i asigura intimitatea totală.

Care este starea fostul campion mondial Michael Schumacher

Surse apropiate familiei descriu starea sa ca fiind una complexă, existând indicii că Schumacher ar putea suferi de o formă de pseudocomă. Această afecțiune neurologică presupune că pacientul este conștient de mediul înconjurător, însă nu are capacitatea fizică de a reacționa sau de a comunica activ.

„Nu poți fi sigur dacă înțelege totul pentru că nu poate spune nimănui”, a declarat o persoană din cercul său apropiat.

Deși se crede că percepe fragmente din ceea ce se întâmplă în jurul său, afecțiunea sa neurologică face imposibilă o interacțiune verbală clară. În tot acest timp, viața familiei a mers înainte, Schumacher devenind bunic în premieră anul trecut, după ce fiica sa, Gina, a dat naștere unei fetițe, potrivit