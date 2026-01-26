B1 Inregistrari!
Apple a lansat primul dispozitiv din 2026. Gadgetul care promite să găsească orice obiect pierdut

Flavia Codreanu
26 ian. 2026, 22:57
Foto: Hepta - Zuma Press / Liau Chung-ren
Cuprins
  1. Ce tehnologii noi integrează noul AirTag de la Apple
  2. Cum este asigurată protecția împotriva urmăririi neautorizate
  3. Care sunt prețurile de lansare pentru noile dispozitive

Noul AirTag de la Apple reprezintă primul produs lansat de gigantul american în anul 2026. Este o versiune îmbunătățită a popularului dispozitiv de localizare.

Această generație promite o precizie superioară în găsirea obiectelor pierdute, cu ajutorul  tehnologiei hardware implementate recent pe cele mai noi smartphone-uri ale companiei. Noile funcții sunt concepute pentru a ghida utilizatorii mai eficient către portofelele, cheile sau bagajele rătăcite, utilizând rețeaua globală Find My.

Ce tehnologii noi integrează noul AirTag de la Apple

Dispozitivul beneficiază de a doua generație a cipului Ultra Wideband, care permite funcției Precision Finding să ghideze posesorul de la o distanță cu până la 50% mai mare față de prima versiune. Procesul de găsire este facilitat de o combinație de indicatori haptici, vizuali și audio, noul AirTag având integrat și un difuzor mai puternic. Această modificare hardware asigură faptul că semnalele sonore emise sunt mult mai ușor de detectat în medii zgomotoase sau atunci când obiectul este acoperit.

Cum este asigurată protecția împotriva urmăririi neautorizate

Apple a pus un accent deosebit pe siguranța utilizatorilor, promițând funcții de protecție de ultimă generație împotriva stalking-ului. Printre măsurile implementate se numără alertele multi-platformă și schimbarea frecventă a identificatorilor Bluetooth, pentru a preveni monitorizarea ilegală a unei persoane. Aceste actualizări vin ca răspuns la îngrijorările legate de intimitate. Astfel, utilizarea devine sigură pentru dispozitivului în cadrul ecosistemului format din milioane de aparate Apple active.

Care sunt prețurile de lansare pentru noile dispozitive

În ciuda îmbunătățirilor tehnologice, prețurile rămân aceleași ca la generația anterioară, făcând tehnologia accesibilă publicului larg. Un singur dispozitiv poate fi achiziționat cu 29 de dolari, în timp ce un pachet de patru unități costă 99 de dolari. Gadgetul rămâne un accesoriu versatil, fiind ușor de atașat la diverse obiecte personale pentru a fi localizate rapid prin aplicația dedicată, disponibilă pe iPhone, iPad și Mac, potrivit stiripesurse

