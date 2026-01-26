Valeriu Iftime, președintele Consiliului Județean Botoșani și șeful județean al PNL, a declarat că are oferte să plece la alt partid.

„Eu îmi fac treaba mea. Eu sunt aici venit să îmi fac treaba mea. Nu ca să îmi dea cineva o diplomă la PNL, pentru că nu îmi trebuie. Numai că, din fericire sau din păcate, sunt într-o zonă complet politică. Asta nu înseamnă că mă ajută cu ceva, credeți-mă. Am oferte să plec la alt partid, nu spun la care, unul, două, nu contează”, a declarat Valeriu Iftime, la Tele M.

Totodată, el a admis că îi bănuiește pe liberalii de la nivel național de atacurile din online la adresa sa.

La ce partid ar putea pleca Iftime

„Anunțul său că este curtat de alt partid duce la o singură destinație: USR. Erau mari semne de întrebare despre relația dintre Iftime și USR chiar și fără acest anunț”, notează

Valeriu Iftime a cedat postul de prefect către USR, deși acesta era deținut de liberalul Dan Nechifor. El a motivat decizia prin faptul că ar avea nevoie de sprijinul miniștrilor USR pentru proiectele de investiții din județ.

De asemenea, fiul lui Valeriu Iftime, Șerban Iftime, a fost numit în funcția de consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, fondatorul USR.

„Dacă oferta despre care vorbește Iftime nu este de la USR, poate fi de la Forța Dreptei, PMP sau un partid care încă nu este lansat”, mai notează știripesurse.ro.