Erika Braedt și Ion Țiriac au fost căsătoriți timp de doi ani, în perioada 1963-1965, acesta fiind singurul mariaj din viața miliardarului român. Deși au divorțat în urmă cu mai bine de șase decenii, cei doi au păstrat o relație de prietenie strânsă până în prezent. Ajuns la vârsta de 86 de ani, Ion Țiriac a oferit detalii despre parcursul profesional al fostei sale soții, care locuiește în Germania și continuă să fie activă în domeniul sportiv chiar și la vârsta de 80 de ani.

Cu ce se ocupă fosta soție a lui Ion Țiriac în prezent

În ciuda vârstei înaintate, Erika Braedt profesează în continuare ca profesoară de sport în Germania. Ion Țiriac a dezvăluit că fosta sa parteneră se dedică antrenării a trei echipe de juniori la fotbal, activitate pe care o desfășoară zilnic și în mod gratuit. Deși în tinerețe a fost o handbalistă cunoscută, Erika Braedt și-a diversificat activitățile sportive, fiind în prezent și căpitanul unei echipe de golf pentru categoria de vârstă de peste 65 de ani în cadrul unui club.

De ce au divorțat Erika Braedt și

Cei doi s-au căsătorit când Ion Țiriac avea 24 de ani, iar Erika Braedt 19 ani, ea alegând să rămână în România, deși familia sa emigrase deja în Germania. Mariajul a fost însă de scurtă durată din cauza programului încărcat al lui Țiriac, care se afla la începutul carierei în tenis și era plecat constant la turnee și antrenamente. După divorțul din 1965, Erika a absolvit Institutul de Cultură Fizică și a profesat ca antrenoare în București înainte de a se muta definitiv în Stuttgart.

Cine este bărbatul cu care Erika Braedt și-a refăcut viața

După stabilirea în Germania, fosta soție a lui Ion Țiriac s-a recăsătorit cu Hartmut Sigwart, un om de afaceri din Stuttgart. Alături de acesta, ea participă frecvent la turnee de golf organizate în țări precum Germania, Franța sau Elveția. Ion Țiriac a subliniat că a învățat o lecție importantă din acest mariaj timpuriu, menționând că Erika a rămas o prietenă dragă, pe care o admiră pentru energia și dedicarea cu care antrenează tinerii sportivi și astăzi, potrivit