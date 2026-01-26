B1 Inregistrari!
Ajutor de 15.000 lei pentru acești români: Cine poate primi voucherele și cum funcționează programul

Ana Maria
26 ian. 2026, 18:39
Ajutor de 15.000 lei pentru acești români: Cine poate primi voucherele și cum funcționează programul
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ajutor de 15.000 lei de la stat. Cum sunt structurate voucherele și pentru ce pot fi folosite
  2. Ajutor de 15.000 lei de la stat. Cine poate accesa acest sprijin
  3. Care sunt condițiile și limitele programului
  4. Cine administrează și finanțează programul

Ajutor de 15.000 lei pentru românii care întâmpină dificultăți în a concepe un copil. Aceștia ar putea primi un sprijin financiar substanțial pentru procedurile de fertilizare in vitro. Un nou proiect aflat în dezbatere publică prevede oferirea unor vouchere electronice în valoare totală de 15.000 de lei. Această inițiativă face parte dintr-un plan mai amplu al autorităților de a susține creșterea natalității în țară.

Ajutor de 15.000 lei de la stat. Cum sunt structurate voucherele și pentru ce pot fi folosite

Sprijinul financiar va fi acordat sub forma a două vouchere: unul de 5.000 de lei pentru achiziționarea medicamentelor necesare procedurilor, și un altul, de 10.000 de lei, destinat acoperirii costurilor serviciilor medicale de fertilizare in vitro. Beneficiarii vor putea utiliza aceste vouchere în farmacii și în unități medicale publice sau private care aderă la program.

Ajutor de 15.000 lei de la stat. Cine poate accesa acest sprijin

Programul este dedicat cuplurilor și femeilor cu vârste cuprinse între 20 și 45 de ani care au fost diagnosticate cu infertilitate sau alte afecțiuni ce împiedică reproducerea naturală. Diagnosticul trebuie confirmat de un medic specialist în obstetrică-ginecologie, cu competențe în reproducere asistată, potrivit Cancan.

Care sunt condițiile și limitele programului

Pentru a oferi un sprijin echitabil, beneficiarii pot accesa ajutorul financiar pentru un maximum de trei proceduri de fertilizare in vitro. Cererile vor fi analizate pe rând, în ordinea înregistrării, iar dosarele trebuie să fie complete pentru a putea fi aprobate. De asemenea, nu este permisă accesarea simultană a altor programe cu același scop în același an fiscal.

Cine administrează și finanțează programul

Inițiativa este gestionată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului, în limita fondurilor aprobate anual. Aceasta este o măsură importantă pentru sprijinirea celor care doresc să devină părinți și care au nevoie de ajutor în procesul fertilizării in vitro.

Programul are ca scop reducerea barierelor financiare pentru cuplurile cu dificultăți de fertilitate, facilitând accesul la tehnologiile moderne de reproducere asistată și promovând sănătatea reproductivă pe termen lung.

