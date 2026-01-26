B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
26 ian. 2026, 17:26
Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a anunțat că a dispus verificări după ce un deținut a reușit să se sustragă de la executarea pedepsei. Abdullah Ataș era încarcerat la penitenciarul Rahova după ce a fost condamnat pentru omor calificat, în 2017. El a primit o permisie în acest weekend, însă nu s-a mai întors în închisoare. Potrivit unor surse, Ataș a reușit deja să ajungă în țara sa, Turcia.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Radu Marinescu, reacție după ce Abdullah Ataș a evadat

„Sunt două chestiuni aici care trebuie discutate, una care ține de principiu și de proceduri și de reguli.

Orice persoană care intră în sistemul penitenciar e supusă unor proceduri de evaluare, de ”cântărire” și trece apoi prin mai multe forme de prevenție pornind de la cea mai serioasă, care poate fi un regim de maximă siguranță, apoi regim închis, apoi regim semideschis dacă evaluările făcute la nivel de penitenciar converg spre ideea că această persoană a realizat o transformare lăuntrică prin participarea la cursuri, prin atitudinea sa, prin evaluări psihologice.

(Abdullah Ataș) a avut numeroase permisii, din câte avem și noi aceste informații, a primit recompense. Azi am dispus o verificare de către Corpul de control al ministrului acolo pentru verificări nemijlocite. Am dispus ca și Administrația Națională a Penitenciarelor” să facă verificări, a declarat ministrul Radu Marinescu, pentru B1 TV.

