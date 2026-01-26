B1 Inregistrari!
Ucigaşii lui Mario Berinde ar fi atacat un adolescent, în decembrie 2025. Tatăl băiatului rupe tăcerea (VIDEO)

Ucigaşii lui Mario Berinde ar fi atacat un adolescent, în decembrie 2025. Tatăl băiatului rupe tăcerea (VIDEO)

Traian Avarvarei
26 ian. 2026, 18:48
Ucigaşii lui Mario Berinde ar fi atacat un adolescent, în decembrie 2025. Tatăl băiatului rupe tăcerea (VIDEO)
Ucigaşii lui Mario Berinde ar fi atacat și un tânăr de 18 ani. . Sursa foto: Captură video - shokyandrei / TikTok
Cuprins
  1. Criminalii lui Mario ar fi agresat și un alt tânăr
  2. Victima și-a retras plângerea

Cei doi adolescenţi de 15 ani arestaţi în dosarul morții lui Mario Berinde ar fi agresat un băiat de 18 ani, în decembrie 2025. Victima ar fi depus plângere, dar apoi a retras-o.

Criminalii lui Mario ar fi agresat și un alt tânăr

Potrivit unei postări de pe TikTok, băiatul de 18 ani se numeşte Sebastian. Tatăl lui spune că acesta ar fi fost atacat cu un briceag în zona feţei. S-ar fi întâmplat pe o stradă din extravilanul localităţii Cenei, în jurul orelor 19.00-20.00.

Victima ar fi depus plângere, polițiștii deschizând dosar penal pentru lovire sau alte violenţe.

@shokyandrei Ca să vedeți ce se intămplă in țara noastră (Cenei jud Timiș) locul unde sa petrecut crima care a șocat toată țara !! Distribuiți !!! #shoky #foryou #foryoupage❤️❤️ #viral #timisoara ♬ sunet original – Shoky 🎙️

Victima și-a retras plângerea

Numai că apoi tânărul și-a retras plângerea.

„La data de 14.01.2026, persoana vătămată şi-a retras plângerea prealabilă formulată la data de 23.12.2025. Precizăm faptul că, potrivit prevederilor legale, în cazul infracţiunii de lovire sau alte violenţe, continuarea procedurilor penale este condiţionată de existenţa voinţei persoanei vătămate”, au explicat poliţiştii, citați de Observator News.

Autorităţile au precizat că presupuşii agresori sunt cei doi adolescenţi de 15 ani care sunt acum arestaţi în dosarul de omor şi profanare de cadavre, după ce au ucis şi apoi au încercat să incendieze trupul lui Mario Berinde.

