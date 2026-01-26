Cei doi adolescenţi de 15 ani în dosarul morții lui Mario Berinde ar fi agresat un băiat de 18 ani, în decembrie 2025. Victima ar fi depus plângere, dar apoi a retras-o.

Criminalii lui Mario ar fi agresat și un alt tânăr

Potrivit unei postări de pe TikTok, băiatul de 18 ani se numeşte Sebastian. Tatăl lui spune că acesta ar fi fost atacat cu un briceag în zona feţei. S-ar fi întâmplat pe o stradă din extravilanul localităţii Cenei, în jurul orelor 19.00-20.00.

Victima ar fi depus plângere, polițiștii deschizând dosar penal pentru lovire sau alte violenţe.

Ca să vedeți ce se intămplă in țara noastră (Cenei jud Timiș) locul unde sa petrecut crima care a șocat toată țara !! Distribuiți !!!

Victima și-a retras plângerea

Numai că apoi tânărul și-a retras plângerea.

„La data de 14.01.2026, persoana vătămată şi-a retras plângerea prealabilă formulată la data de 23.12.2025. Precizăm faptul că, potrivit prevederilor legale, în cazul infracţiunii de lovire sau alte violenţe, continuarea procedurilor penale este condiţionată de existenţa voinţei persoanei vătămate”, au explicat poliţiştii, citați de

Autorităţile au precizat că presupuşii agresori sunt cei doi adolescenţi de 15 ani care sunt acum arestaţi în dosarul de omor şi profanare de cadavre, după ce au ucis şi apoi au încercat să incendieze trupul lui Mario Berinde.