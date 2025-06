Becali a declarat război jucătorilor FCSB care au conturi pe TikTok: „Dracii te păcălesc, uită mingea dacă vrei TikTok!”

a lansat un nou șir de declarații explozive, de data aceasta împotriva jucătorilor echipei care au conturi de ! Patronul FCSB susține că platforma e „un loc al dracilor” și că jucătorii care își pierd timpul cu videoclipuri online n-au ce căuta pe teren.

„Toți care s-au apucat de TikTok… Cu cât stai mai mult, apar dracii! Te acaparează! Când dai cu piciorul în minge, te păcălesc dracii!”, a spus Becali într-o ieșire publică devenită virală, potrivit .

TikTok, noul dușman al echipei?

Patronul roș-albaștrilor a amenințat că va verifica fiecare cont de TikTok din vestiar. Cei care sunt prinși „în mrejele rețelei” riscă să fie lăsați pe bancă.

„Olaru are TikTok? Să uite fotbalul! Șut are? Să uite! Târnovanu are? Intră Zima!”, a tunat Becali. Și nu s-a oprit aici: „Stai că mă uit. O să mă interesez! Încă nu știm echipa, dar joacă trei zile unii, trei zile alții”.

Experiență personală… cu „dracii de pe TikTok”

Becali a povestit cum a cedat și el tentației platformei pentru scurt timp. Însă experiența nu l-a încântat deloc.

„Am un telefon care e la Luțu. Mă uitam la clipuri cu mine. Era ceasul 5 dimineața! Am aruncat telefonul, scoate TikTok-ul, dracii!”, a spus el. Și a adăugat cu umor: „Cred că se uita Luțu, de aia îmi dădea numai femei. L-am luat și l-am aruncat!”

De-a lungul anilor, Gigi Becali a avut declarații controversate despre tot ce mișcă în jurul echipei, de la coafuri, la tatuaje și acum…TikTok. De data asta, dușmanul e virtual, dar impactul în vestiar ar putea fi cât se poate de real.