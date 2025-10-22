Artrita și sindromul de tunel carpian pot transforma gesturile simple, cum ar fi prinderea unei căni sau scrisul, în activități dureroase și frustrante.

În acest context, beneficiile purtării unei devin evidente, aceste dispozitive medicale fiind utile pentru oricine vrea să îşi recupereze confortul zilnic.

Ce este o orteză și cum ajută pacienţii cu aceste afecțiuni

O orteză pentru mână este un dispozitiv realizat din materiale moi sau rigide, conceput să imobilizeze sau să susțină articulațiile din zona încheieturii, a degetelor sau a palmei. Scopul principal este să reducă mișcările care agravează inflamația sau compresia nervoasă. Prin imobilizarea sau ghidarea corectă a mâinii, orteza ajută rapid la scăderea durerii și la ameliorarea problemelor.

Mecanismul este simplu: atunci când articulația este stabilizată, țesuturile inflamate au șansa să se liniștească, iar nervul median — cel implicat în sindromul de tunel carpian — este eliberat de presiunea excesivă.

Ameliorarea durerii și reducerea inflamației

Unul dintre cele mai palpabile efecte este scăderea intensității durerii. Beneficiile purtării unei orteze de mână includ reducerea frecării între suprafețele articulare, diminuarea solicitării musculare și limitarea mișcărilor care provoacă disconfort. Pacienții observă adesea că pot face activități simple fără durere sau cu durere mult diminuată după ce poartă orteza corect poziționată.

Reducerea inflamației nu vine doar din imobilizare. Modificarea poziției mâinii poate ajuta la redistribuirea tensiunilor și la scăderea edemului local. În sindromul de tunel carpian, o poziție neutră a încheieturii ajută la scăderea presiunii asupra nervului, ceea ce se înseamnă mai puțină amorţeală și furnicături.

Îmbunătățirea funcției și a mobilității controlate

Stabilizarea oferită de o orteză nu înseamnă neapărat pierderea completă a funcției. Beneficiile purtării includ şi posibilitatea de a relua treptat activități zilnice în siguranță. O orteză potrivită îți permite să deschizi o ușă, să ții o cană sau să tastezi la computer fără a forța încheietura.

Prin controlul amănunțit al mișcărilor, pacientul poate face exerciții de reabilitare mai eficiente, pentru că mișcările greșite sau excesive sunt prevenite. Acest lucru ajută la menținerea forței musculare acolo unde este nevoie și la evitarea complicațiilor pe termen lung.

Protecție pe timpul somnului și zilelor solicitante

Un motiv foarte comun pentru recomandarea ortezei este somnul. Multe persoane cu sindrom de tunel carpian se trezesc cu amorţeală sau durere din cauza pozițiilor nepotrivite ale mâinii în timpul nopții. Purtarea unei orteze de mana pe timp de noapte ajută la menținerea încheieturii într-o poziție neutră, prevenind astfel compresia nervului și reducând trezirile din cauza durerii.

Pe lângă somn, ortezele sunt utile în perioadele de muncă intensă sau la activități care implică prindere repetitivă. Ele oferă un suport pasiv care îți permite să treci printr-o zi solicitantă păstrând în același timp o durere acceptabilă și funcționalitate.

Prevenirea degradării și protejarea articulațiilor

În artrită, degradarea cartilajului și modificările articulare pot continua dacă articulațiile sunt suprasolicitate. Orteza asigură protecția articulațiilor pe termen lung, prin limitarea microtraumelor repetate. O poziție mai bună a mâinii reduce uzura și, în unele cazuri, poate încetini progresia simptomelor.

Ortezele pot fi folosite ca parte dintr-un plan terapeutic mai amplu, care să includă fizioterapie, schimbări ergonomice și, când este necesar, medicație. Ele nu înlocuiesc tratamentul medical, dar contribuie la protejarea structurii mâinii și la creșterea confortului.

Confortul psihologic și creșterea independenței

Durerea cronică afectează nu doar corpul, ci și starea de spirit și încrederea în sine. Beneficiile purtării unei orteze de mână la pacienţii cu artrită şi sindrom de tunel carpian se observă adesea și la nivel psihologic, prin reducerea anxietății legate de frica de durere, creșterea independenței în activitățile zilnice și o stare generală de bine mai bună. Când știi că mâna ta este susținută, te simți mai liber să faci lucruri care altfel ți-ar provoca stres.

Alegerea corectă a ortezei

Nu toate ortezele sunt la fel. Pentru a beneficia la maxim, este important să alegi orteza potrivită tipului tău de problemă. Beneficiile purtării sunt mai evidente atunci când orteza se potrivește bine, nu strânge excesiv și permite un confort adecvat.

Ortezele moi pot fi ideale pentru susținere ușoară și confort pe parcursul zilei, în timp ce ortezele rigide oferă o imobilizare mai fermă, necesară în perioada de durere acută. Un tehnician ortopedic sau un kinetoterapeut te poate ajuta să testezi diferite modele și să alegi varianta care ți se potrivește.

Integrarea ortezei în viața de zi cu zi

Adaptarea la purtarea unei orteze necesită câteva ajustări. Beneficiile devin mai clare dacă o folosești în momentele critice, adică în timpul somnului, la serviciu, sau în perioadele când simptomele sunt mai intense. E util să porți orteza în activitățile care îți provoacă disconfort, dar și să lași pauze pentru mișcări blânde prescrise de terapeut.

Purtarea constantă fără întrerupere nu este întotdeauna recomandată, de aceea, combinarea ortezei cu exerciții, masaje și măsuri ergonomice va aduce cele mai bune rezultate.