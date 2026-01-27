B1 Inregistrari!
Bistrița: Elev bătut crunt de un coleg, după terminarea orelor. Conflictul ar fi pornit de la o fată

Bistrița: Elev bătut crunt de un coleg, după terminarea orelor. Conflictul ar fi pornit de la o fată

Traian Avarvarei
27 ian. 2026, 18:52

Sursa foto simbol: Pixabay
Un băiat de 14 ani din comuna bistriţeană Leşu a ajuns la spital după ce a fost bătut pe stradă de un coleg cu un an mai mare. Poliția a deschis dosar penal pentru loviri sau alte violențe.

Băiat bătut de un coleg după ore

Agresiunea a avut loc vineri seară, după terminarea orelor. Elevii au coborât din microbuzul școlar și, la un moment dat, băiatul de 15 ani a tăbărât pe colegul lui și a continuat să-l lovească cu picioarele și după ce acesta a rămas întins la pământ.

Presa locală scrie că disputa dintre ei a pornit de la o fată.

Băiatul a ajuns acasă ajutat de alți colegi, iar părinții au sunat la 112.

Victima, internată în spital

În jurul orei 22.00, adolescentul a ajuns la Spitalul Județean Bistrița cu mai multe contuzii. A primit tratament și a fost externat.

Sâmbătă însă, a doua zi, el a ajuns iar la spital, acuzând dureri de cap și vărsături. De această dată, medicii au decis să-l interneze la Secţia Pediatrie pentru a-i face mai multe investigații. În acest moment, starea băiatului e stabilă.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru lovire și alte violențe și continuă cercetările. De asemenea, și Protecția Copilului investighează cazul.

