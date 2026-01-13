Un asistent medical în vârstă de 58 de ani de la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca a fost plasat în arest la domiciliu, fiind acuzat de purtare abuzivă. El ar fi lovit cu pumnii și genunchiul o pacientă de 30 de ani.

De ce ar fi agresat asistentul pacienta

Asistentul medical ar fi agresat pacienta de mai multe ori. Ultimul incident a avut loc pe 4 ianuarie, iar poliția a fost sesizată pe 9 ianuarie, de către rudele pacientei, care i-au văzut rănile. Bărbatul a lovit-o cu pumnii în cap, dar și cu genunchiul.

Agresiunile au fost dovedite de imaginile de pe camerele de supraveghere, dar și de declarațiile unor martori. Asistentul medical și-a recunoscut fapta, spun sursele

Anchetatorii susțin că acesta și-a pierdut cumpătul după ce femeia a refuzat să-și ia tratamentul, informează

Pe 10 ianuarie, polițiștii l-au reținut pe bărbat pentru 24 de ore, apoi instanța a dispus arestul la domiciliu. Procurorii au contestat decizia și cer arest preventiv.

Ce s-a întâmplat cu victima

Femeia a avut nevoie de două zile de îngrijiri medicale ca să-și revină. Ea nu mai e acum pacientă a Spitalului Bălăceanca, fiind externată la cererea rudelor.

Reprezentanții spitalului au transmis că au declanșat o anchetă internă, dar și o comisie de disciplină care se va întruni miercuri, urmând să decidă cum îl sancționează pe angajat.