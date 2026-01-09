O femeie din Craiova a fost ajutată de un străin să scape din coșmarul în care trăia. Femeia era victima comportamentului violent al soțului și pentru că nu a mai suportat bătăile infernale, s-a hotărât să ceară sprijin.

Cum a reușit o femeie din Craiova să se salveze, cu ajutorul unui străin

Totul a început în jur de miezul nopții, pe când victima, o femeie de 34 de ani, și agresorul, soțul său, erau acasă, în Craiova. Cuplul a început să se certe, iar mânat de furie, bărbatul a devenit violent și a început să își bată soția.

Femeia a vrut să ceară ajutorul, dar s-a temut că soțul ei ar fi auzit-o dacă suna la 112. Pentru ca, totuși, să se salveze, victima a intrat pe o rețea de socializare și a ales, la întâmplare, un bărbat din . I-a scris acestuia un mesaj în care i-a povestit tot ce a pățit, i-a dat adresa și l-a rugat să cheme poliția, să o ajute să scape de coșmarul pe care îl trăia.

Tânărul nu a stat mult pe gânduri și a făcut întocmai ce l-a rugat femeia: a alertat autoritățile.

Ce au descoperit polițiștii când au ajuns la locul faptei

Nu a durat mult și polițiștii au și ajuns la locul indicat de victimă, acolo unde li s-au confirmat declarațiile acesteia. Femeia avea semne clare de violenţă pe corp, relatează Știrile ProTv.

Soțul ei a fost reținut pentru violență în familie, urmând să se prezinte în fața instanței cu cerere de arestare preventivă. Pentru că polițiștii au considerat că bărbatul reprezintă un pericol pentru siguranța soției sale, i-au propus victimei emiterea unui ordin de protecție. În ciuda incidentului extrem de grav, femeia a refuzat.

La nivel global, una din trei femei trece prin experiențe de violență fizică sau sexuală. Un raport recent al arată că situația de la noi este alarmantă: aproape 35% dintre femei au fost agresate cel puțin o dată în viață de partenerul lor.