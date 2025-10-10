B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Black Friday 2025 începe mai devreme în România. Când încep reducerile

Black Friday 2025 începe mai devreme în România. Când încep reducerile

Iulia Petcu
10 oct. 2025, 21:48
Black Friday 2025 începe mai devreme în România. Când încep reducerile
Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Cum pot cumpărătorii să evite surprizele neplăcute
  2. Care este originea Black Friday
  3. De ce începe Black Friday mai devreme în România

Sezonul reducerilor Black Friday 2025 este gata să înceapă mai devreme în România. Începând cu 7 noiembrie, comercianții locali dau startul promoțiilor , oferind consumatorilor oportunitatea dea achiziționa produse șa prețuri avantajoase înainte de varianta americană a evenimentului. Data devine astfel un reper pentru magazinele online și fizice din întreaga țară.

Cum pot cumpărătorii să evite surprizele neplăcute

Specialiștii recomandă ca, înainte de Black Friday, consumatorii să monitorizeze prețurile produselor dorite timp de cel puțin o lună. Asta ajută la verificarea reducerilor reale și la identificarea promoțiilor fictive. De asemenea, compararea ofertelor între diferiți retaileri este esențială pentru a găsi cele mai bune prețuri și pentru a evalua autenticitatea reducerilor.

Platformele de cumpărături trebuie alese cu atenție. Doar site-urile sigure și cunoscute oferă protecția necesară împotriva fraudelor sau problemelor de livrare. Totodată, citirea atentă a termenilor privind livrarea și returul ajută consumatorii să știe exact ce pot aștepta după plasarea comenzii.

Care este originea Black Friday

Conceptul de Black Friday provine din anii ’60, din Philadelphia, SUA. inițial, polițiștii au folosit termenul pentru a descrie haosul traficului din ziua de vineri după Ziua Recunoștinței, când mulți oameni ieșeau la cumpărături. Ulterior, comercianții au redefinit termenul pozitiv, ca zi în care afacerile intră pe profit, „pe negru” în contabilitate. De atunci, Vinerea Neagră a devenit sinonimă cu reducerile semnificative și s-a extins la nivel mondial, inclusiv în România. Relatează stiripesurse.ro.

De ce începe Black Friday mai devreme în România

Diferența față de Statele Unite este evidentă: acolo Vinerea Neagră are loc abia pe 28 noiembrie, imediat după Ziua Recunoștinței. În România, retailerii aleg să lanseze ofertele mai devreme pentru a se adapta cererii crescute și pentru a evita probleme logistice legate de livrări. Această practică permite un flux mai bun de comenzi și reduce riscul întârzierilor sau al stocurilor epuizate.

Chiar dacă reducerile par spectaculoase, succesul achizițiilor depinde de informare și prudență. Urmărirea prețurilor, compararea ofertelor și verificarea platformelor de cumpărături sunt pași esențiali pentru a avea un Black Friday reușit. Astfel, consumatorii pot profita de promoțiile din 7 noiembrie 2025 fără a fi surprinși de capcanele obișnuite ale evenimentului.

