S-a aflat cât costă o masă la restaurantul lui Virgil Ianțu! Prețurile i-au lăsat pe toți fără cuvinte

Ana Beatrice
07 oct. 2025, 14:42
Sursa Foto: Instagram- virgiliantuofficial
S-a aflat cât costă o masă la restaurantul lui Virgil Ianțu, iar prețurile au stârnit numeroase reacții! După ani în care a cucerit publicul la televiziune, îndrăgitul prezentator a decis să-și urmeze pasiunea pentru gastronomie și să deschidă propriul local.

Cum a început aventura lui Virgil Ianțu în gastronomiei

Virgil Ianțu și-a descoperit o nouă pasiune, gastronomia. Cunoscutul prezentator TV a devenit unul dintre acționarii restaurantului Sciccheria, un local elegant ce reunește rafinamentul și savoarea autentică. Primul spațiu a fost inaugurat în iunie 2022, pe Bulevardul Pipera, în zona metropolitană a Bucureștiului, iar în 2024 conceptul a fost extins și în centrul Capitalei.

Potrivit descrierii oficiale, localul este un „univers al gustului autentic”, unde fiecare preparat este făcut manual, cu accent pe produse locale și pe reducerea risipei alimentare.

Cât costă o masă la restaurantul lui Virgil Ianțu

Prețurile din meniu reflectă filosofia locului: mâncare gătită lent, cu ingrediente naturale și o experiență culinară premium.

Printre preparatele vedetă se numără supele Consome de Pui (39 RON), Cipolla Umbrata (43 RON) și Cacciucco Pescatore (79 RON), alături de salate rafinate precum Frunze Vii (65 RON), Tomata Afumată (53 RON), Panzanella No Waste (44 RON) sau Salata cu Caracatiță „Mare & Grădină” (59 RON).

Meniul continuă cu preparate de paste și risotto, precum Rigatoni Amatriciana Nouă (65 RON), Risotto Mare e Monti (79 RON) și Paccheri Mare Nostrum (79 RON). Secțiunea de pește oferă opțiuni sofisticate: Creveți Argentina la Jar (69 RON), Limbă de Mare (125 RON) și Spiedini Calamari (71 RON), iar la capitolul carne, clienții pot alege între Burgerul Artizanal „Mortadella & Umami” (95 RON), Pulpa de Pui Maturată „Caesar Reinterpretat” (79 RON), Pieptul de Rață „Dulce & Acid” (95 RON) sau Pieptul de Pui „Praz & Sos A la Greque” (74 RON).

Ce preparate pot comanda copiii

Chiar și cei mici se pot bucura de preparate speciale la restaurantul lui Virgil Ianțu, unde meniul dedicat copiilor include opțiuni gustoase și atent pregătite: Burger Kids „Mini Gourmet” (65 RON), Spaghetti Cherry „Pasta Bambini” (55 RON), Consome de Pui cu Tagliolini de Casă (39 RON) și Sandwich cu Pui Prăjit „Crispy Brioșă” (44 RON).

Pentru a completa experiența culinară, restaurantul oferă și o selecție variată de garnituri și pizza, potrivite pentru toate gusturile, de la cartofii copți cu parmezan și trufe (27 RON) și broccolini cu usturoi și lămâie (45 RON), până la focaccia cu oregano (20 RON) și clasicele pizza Diavola și pizza Ton, ambele la 59 RON.

