Bobby Păunescu, anunț major. Este dispus să cedeze statului gratuit terenurile de la Studiourile Buftea, cu două condiții

Statul paralel l-a împiedicat pe Bobby Păunescu să candideze la alegerile prezidențiale din 2019 și râvnea și la Studiourile Buftea, Catedrala cinematografiei românești, pe care voia să le transforme într-un cartier de blocuri, relatează .

Astăzi, Bobby Păunescu, regizor și președinte ARMIS, a aruncat „bomba”, spunând că este dispus să cedeze gratuit terenurile către stat dacă nu le schimbă destinația și le păstrează pentru proiecte cinematografice. „Ar fi păcat să fie altfel”, a punctat omul de film.

„Într-o discuție, duminică seara, cu Marian Vanghelie, i-am spus: «Eu am încercat să candidez la prezidențiale și am fost blocat de la început». Și el a spus: «Statul paralel v-a oprit și nu aveați nicio șansă pentru că sunteți pro-american». Pe scurt, ideea stă în felul următor: chestiunea cu pro-american poate să stea în picioare în sensul că eu cred foarte mult în valorile care au stat la baza formării statului american, mă interesează mai puțin ce se întâmplă zilele astea. Mă interesează ce a stat la bază, adică puterea la cetățean, cum scrie pe Constituție «We, the people – noi, cetățenii» hotărâm.

Este o idee pe care și-ar dori-o orice cetățean. Dar ideea nu e atât de simplă, nu e numai pentru asta. Am avut șansa să lucrez în foarte multe orașe, să am trei facultăți. Să fiu calificat pentru chestiunea asta. Dar nu mai asta urmăreau. În cazul meu, au fost următoarele lucruri: sunt cunoscut, sunt regizor, producător, apar în toată lumea, în presă. Am pregătire, am regizat, am câștigat premii peste tot în lume și în 2015 am cumpărat Studiourile Buftea. Unul din obiectivele pe care le avea acest stat paralel era să transforme Studiourile Buftea, ceea ce eu numesc Catedrala cinematografiei românești, într-o zonă imobiliară. Și asta fac în continuare. Luptă mult pentru asta, sunt o grămadă de procese”, a declarat omul de afaceri, la Realitatea FM.

„Este o suprafață foarte mare, sunt 41 de hectare, 1 km întins la lac, sunt clădirile deja acolo, alături e unul din castelele renumite ale Bucureștiului unde s-a semnat mica pace prin care România a primit înapoi Transilvania, în 1918. Ei au urmărit punctual printre altele faptul ca pentru a transforma – este o zonă cu un potențial imobiliar imens, ușor de accesat… Oamenii ăștia urmăresc punctual când atacă. Lucrurile astea trebuie să le evităm – lupta cu statul paralel și ce spunea Marian Vanghelie la emisiune… El nu știa toate detaliile, dar știa o chestiune clară: că s-au finanțat anumite lucruri astfel încât candidatura mea să fie ilegal oprită. Cunoștea toată situația”, a continuat el.