Bogdan Aurescu: Vom menține contactul cu toți cetățenii români încă aflați în Afganistan, fie că vor sau nu să fie repatriați. Cetățenii români, permanent în centrul acțiunii noastre (VIDEO)

Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a anunțat că vor fi întreprinse în continuare acțiuni în cadrul Celulei de criză pentru a fi evacuat și ultimul cetățean români din Afganistan care și-a exprimat dorința în acest sens, dar care nu a putut ajunge la aeroport „din rațiuni de securitate extrem de dificile”.

Totodată, oficialul a precizat că autoritățile române vor continua demersurile pentru a aduce în România și cetățeni afgani care au lucrat cu trupele române, dar și studenți care au burse oferite de statul român. „Ne vom preocupa în continuare și de unele categorii vulnerabile, cum sunt jurnaliștii afgani, dintre care am încercat de asemenea să evacuăm ieri”, a mai spus Bogdan Aurescu, care a participat sâmbătă la ceremonia de întâmpinare a cetățenilor români repatriați din Afganistan.

„Vreau să urez bun venit în România cetățenilor noștri, care tocmai au fost repatriați, astăzi, din Afganistan. Bine v-ați întors sănătoși! În calitate de ministru al afacerilor externe și coordonator al Celulei de criză interinstituționale care a gestionat această criză începând cu data de 13 august, când am luat decizia de activa această Celulă de criză, vreau să subliniez că dumneavoastră – cetățenii români – vă aflați permanent în centrul preocupărilor și acțiunii noastre”, a declarat șeful diplomației române.

Cei 16 români evacuați în ultimele trei zile din capitala afgană Kabul cu aeronava Forțelor Aeriene Române, spune Bogdan Aurescu, se adaugă celor peste 30 de români evacuați cu aeronave ale unor state partenere, „inclusiv ca urmare a demersurilor intense făcute de Celula de criză interinstituțională pe care am coordonat-o pe lângă partenerii internaționali ai României, pentru a ajuta la evacuarea cetățenilor români din Afganistan”.

„Am spus că dumneavoastră, cetățenii români, vă aflați permanent în centrul acțiunii noastre, ce are ca obiectiv protejarea intereselor, drepturilor și integrității dumneavoastră. Și o spun din nou: chiar și dacă ar fi fost vorba de un singur cetățean român, am fi procedat la fel. Și mă bucur, alături de colegii mei din Celula de criză, că ați ajuns acasă în siguranță, pentru că, dincolo de orice evaluare politico-diplomatică și de securitate, Afganistanul este, în acest moment, un loc al disperării și suferinței umane extreme. Am simțit acest lucru direct, în toate aceste zile, în toate acțiunile noastre și contactele personale pe care le-am avut”, a adăugat Bogdan Aurescu.

Autoritățile române vor rămâne în contact cu cetățenii care încă se află în Afganistan.

„Vom continua acțiunea și demersurile noastre în cadrul Celulei de criză pentru a putea evacua și ultimul cetățean român care și-a exprimat dorința în acest sens, dar care nu a putut ajunge, din rațiuni de securitate extrem de dificile, la aeroport. De asemenea, vom continua demersurile de a aduce în România pe cetățenii afgani care au lucrat cu trupele române și pe studenții care au burse oferite de statul român. Ne vom preocupa în continuare și de unele categorii vulnerabile, cum sunt jurnaliștii afgani, dintre care am încercat de asemenea să evacuăm ieri. Și vom menține contactul cu toți cetățenii români încă aflați în Afganistan, fie că vor sau nu să fie repatriați. Acțiunea noastră nu s-a oprit doar la români și afgani. Mă bucur că, în aceste zile, am reușit să scoatem din Kabul și șapte cetățeni ai unor state partenere: cinci cetățeni bulgari, un american și un britanic”, a mai afirmat Bogdan Aurescu, care a mulțumit și instituțiilor reprezentate în Celula de criză, precum SIE și SRI, dar în mod special lui Nicolae Ciucă, ministrul Apărării, pentru colaborarea exemplară din ultimele zile.