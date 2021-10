Bolnavii COVID, transportați cu autobuzul. Raed Arafat confirmă creșterea capacității de transport al persoanelor infectate

Raed Arafat a anunțat vineri seară, că autoritățile fac eforturi logistice mari pentru transportul pacienţilor cu COVID-19.

Șeful DSU spune că a fost suplimentat numărul de ambulanțe, dar și cu un autobuz care permite transportul a 10 bolnavi pe tărgi. În ceea ce privește transportul si testarea, capacitatea a crescut cu până la 40%.

„În ultima perioadă, am suplimentat semnificativ numărul ambulanţelor din Bucureşti. Pe lângă maşinile deplasate de la unităţile pentru situaţii de urgenţă în sprijinul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti pentru testări, săptămâna trecută, am dat ordinul pentru mobilizarea a altor 10 ambulanţe de tip B de prim ajutor şi 18 ambulanţe de multiple-victime, cu patru tărgi fiecare, din ţară către Bucureşti. De asemenea, Ministerul Apărării a dat cinci ambulanţe pentru partea de transport şi testări, iar Ministerul Afacerilor Interne o ambulanţă. Asta înseamnă că am crescut capacitatea cu 30-40% în Bucureşti din punct de vedere al posibilităţii de transport şi testare. În Bucureşti, a fost mobilizat şi un autobuz care permite transportul a 10 pacienţi pe tărgi. Este un sistem care poate transforma un autobuz într-o ambulanţă şi s-a pus la dispoziţie un autobuz de la baza logistică a IGSU şi sistemul a fost adus din judeţul Mureş şi este unic în ţară în acest moment„, a declarat Arafat, potrivit stiripesurse.

Un blocaj a fost semnalat la Unitățile de Primiri Urgențe, deoarece sunt familii care refuză ca rudele internate să fie transferate către alte spitale, măsură absolut necesară pentru preluare altor pacienţi cu COVID-19.

„Rămânem cu refuzul unor familii de a lăsa pacienţii lor să plece în alte părţi. Nu vorbim aici numai de terapie intensivă, vorbim de pacienţii cu nevoie de oxigen. Eliberarea secţiilor UPU este foarte importantă, pentru a primi alţi pacienţi”, a explicat Raed Arafat.