B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Braşov: Adolescent arestat după ce ar fi incendiat o mașină pentru o provocare în online

Braşov: Adolescent arestat după ce ar fi incendiat o mașină pentru o provocare în online

Traian Avarvarei
16 feb. 2026, 15:57
Braşov: Adolescent arestat după ce ar fi incendiat o mașină pentru o provocare în online
Sursa foto simbol: Freepik

Un adolescent în vârstă de 15 ani, din municipiul Braşov, a fost arest preventiv, fiind bănuit că ar fi incendiat o maşină pentru o provocare în mediul online. Polițiștii deja au făcut o percheziție în acest caz, ridicând mai multe probe.

Adolescent arestat pentru că ar fi incendiat o maşină

„Au fost desfăşurate activităţi ample de documentare şi cercetare, fiind stabilite mai multe ipoteze coroborate cu datele din anchetă, stabilindu-se faptul că, fapta a fost săvârşită ca urmare a unor provocări din mediul online, fără a exista vreo legătură cu persoana vătămată”, a transmis IPJ Braşov.

Poliția Brașov a mai anunțat că deja s-au făcut percheziții: „Astfel, la data de 14 februarie, poliţiştii din cadrul Biroului Investigaţii Criminale, cu sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi ale Serviciului Criminalistic, au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară, în cadrul căruia au fost identificate şi ridicate mai multe mijloace de probă relevante pentru cauză”.

Adolescentul a fost inițial reţinut pentru 24 de ore, apoi instanța a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru infracţiunea de distrugere.

Tags:
Citește și...
Restanțele la întreținere pot aduce probleme. Ce se întâmplă după două luni de neplată
Eveniment
Restanțele la întreținere pot aduce probleme. Ce se întâmplă după două luni de neplată
Secretele unei vacanțe perfecte: Când este cel mai bine să mergi în Grecia, să fie vremea bună și să plătești și puțini bani
Eveniment
Secretele unei vacanțe perfecte: Când este cel mai bine să mergi în Grecia, să fie vremea bună și să plătești și puțini bani
Lupta pentru conducerea parchetelor intră în linie dreaptă. 19 oameni se bat să fie șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT. Urmează interviurile
Eveniment
Lupta pentru conducerea parchetelor intră în linie dreaptă. 19 oameni se bat să fie șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT. Urmează interviurile
Newsweek: Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
Eveniment
Newsweek: Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”
Eveniment
Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”
Informații șocante în cazul fetiţei de 4 ani ajunsă în comă la spital. Mama copilei și iubitul ei au fost arestați
Eveniment
Informații șocante în cazul fetiţei de 4 ani ajunsă în comă la spital. Mama copilei și iubitul ei au fost arestați
Tradiție, artă și experiențe culinare. Iată ce oraș european ar trebui să vizitezi în sezonul rece
Eveniment
Tradiție, artă și experiențe culinare. Iată ce oraș european ar trebui să vizitezi în sezonul rece
Vești proaste pentru acești pensionari. Motivul pentru care vor primi mai puțini bani la pensie
Eveniment
Vești proaste pentru acești pensionari. Motivul pentru care vor primi mai puțini bani la pensie
Fondul de urgență și fondul de siguranță. Ce recomandă specialiștii pentru protecția bugetului personal în perioade de incertitudine economică
Eveniment
Fondul de urgență și fondul de siguranță. Ce recomandă specialiștii pentru protecția bugetului personal în perioade de incertitudine economică
Amendă de până la 500 de euro pentru o înghețată mâncată pe stradă. Regula surprinzătoare din Florența
Eveniment
Amendă de până la 500 de euro pentru o înghețată mâncată pe stradă. Regula surprinzătoare din Florența
Ultima oră
16:30 - Restanțele la întreținere pot aduce probleme. Ce se întâmplă după două luni de neplată
16:23 - Comisia Europeană va fi reprezentată la Consiliul Păcii. Vicepreşedinta Dubravka Suica va prezenta poziţia europeană privind Fâşia Gaza
16:08 - Secretele unei vacanțe perfecte: Când este cel mai bine să mergi în Grecia, să fie vremea bună și să plătești și puțini bani
16:01 - Lupta pentru conducerea parchetelor intră în linie dreaptă. 19 oameni se bat să fie șefi ai Parchetului General, DNA și DIICOT. Urmează interviurile
15:59 - Arcul Îndrăgostiților nu mai există. Stânca iconică din Italia s-a surpat chiar pe de Ziua Îndrăgostiților
15:47 - Newsweek: Care pensionari cu grupe au câștigat pensii mărite în instanță? De ce Casa de Pensii nu le-a dat banii în plus
15:45 - Care este numele real al lui CAV de la Survivor 2026 și cu ce se ocupă, de fapt
15:35 - Care este motivul pentru care proiectul metroului din Cluj este criticat la Timișoara: „N-aș dormi noaptea”
15:30 - Informații șocante în cazul fetiţei de 4 ani ajunsă în comă la spital. Mama copilei și iubitul ei au fost arestați
15:01 - Tradiție, artă și experiențe culinare. Iată ce oraș european ar trebui să vizitezi în sezonul rece