Brașoveanul care a dus în Ucraina, la Bahmut, o mașină de pompieri cumpărată din donațiile românilor: „Pe unii i-am văzut cu ochii umeziți, mai ales că au fost bombardați chiar în ziua în care am ajuns”

Povestea lui Radu Hossu, brașoveanul care a reușit să parcurgă 1.200 de kilometri printre bombardamentele din Ucraina și a dus o mașină de pompieri la Bahmut.

Asutospeciala a costat 26.000 de euro și a fost cumpărată de Radu Hossu cu banii donați de români pe Facebook.

Brașoveanul care a dus o mașină de pompieri printre bombe, în Ucraina

După ce a văzut pe Twitter că pompierii din orașul de pe linia forntului aveau mare nevoie de o mașină de intervenție în stare bună, Radu Hossu a strâns bani din donații și a cumpărat o mașină de pompieri cu care a mers în Bahmut pentru a-i ajuta pe ucraineni.

Se pare că bărbatul ar fi condus 24 de ore pentru parcurgerea unui drum de 1.200 de kilometri, timp în care mai multe bombe au căzut la doar câțiva metri de mașină.

„M-am întors în Ucraina și am revăzut iadul. După 30 de ore de nesomn, 1.200 de kilometri conduși în 24 de ore și peste 40 de explozii pe minut în Chasiv Yar și Bahmut – ceva ce nu am mai văzut niciodată, chiar dacă am stat aproape trei luni în linia de contact, am livrat personal mașina de pompieri”, a spus Radu Hossu, potrivit .

Potrivit acestuia, o rachetă a explodat chiar în spatele său și altele pe lângă mașină. Cu toate acestea, pompierii din din Bahmut au fost foarte bucuroși, ținând cont că nu este tocmai ușor să ajungi în acel punct din țară.

„Pe mașină scrie: „Din partea românilor, cu dragoste” – pentru că este din partea voastră, a donatorilor! Comandantul, Artur, alături de colegii lui pompieri eroi (căci eu așa îi consider) din Bahmut, pur și simplu se înclină în fața voastră. Pe unii i-am văzut cu ochii umeziți, mai ales că au fost bombardați în timp ce stingeau un incendiu chiar în ziua în care am ajuns cu mașina, astfel că surpriza a fost cu atât mai puternică emoțional”, a povestit tânărul.





Tânărul a dus în Ucraina și 33 de generatoare

Biserica Evanghelică din Brașov și donațiile românilor au făcut posibil ca Radu Hossu să ducă în diferite locuri din Ucraina și 33 de generatoare. O parte dintre acestea vor ajunge la soldați, dar cele mai multe, la civili.

„Aceste generatoare vor face viața mai ușoară pentru sute de oameni, căci fiecare generator care va ajunge în sate va fi folosit 2-3 ore de o familie, care-și va încărca electronicele, boilerul de apă – așa vor face cu toții un duș cald și vor încălzi în acele ore casa”, a spus Radu Hossu.

Radu Hossu a fost apreciat pentru tot ce a făcut în Ucraina în ultimele 11 luni

Grupul pentru Dialog Social (GDS) a decis să-i ofere tânărului Premiul GDS „pentru merite deosebite în ajutorarea civililor ucraineni”.

Radu Hossu susține că premiul aparține tuturor celor care au donat pentru Ucraina.

„Simbolic, pentru meritele sale, acest premiu îl împart cu Misha , soldatul ucrainean de origine română, care, cu soție însărcinată acasă, în zilele lui libere, încărca și descărca TIR-uri de ajutoare umanitare venite din partea românilor, ca să le putem duce pe front și în zonele ocupate”, a mai transmis brașoveanul.