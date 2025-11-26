B1 Inregistrari!
Nicușor Dan nu a renunțat la milionul de lei. S-a ținut de cuvânt și a dat AEP în judecată

Adrian A
26 nov. 2025, 10:40
Sursa Foto: Facebook - Nicușor Dan

Nicușor Dan a dat AEP în judecată pentru milionul de lei primit în campania electorală pentru prezidențiale pe care nu îl poate justifica.

Nicușor Dan vrea un milion de lei de la AEP

Nicușor Dan s-a ținut de cuvânt și a dat în judecată Autoritatea Electorală Permanentă, așa cum anunța încă de la mijlocul lunii noiembrie. Președintele României a  contestat în instanță decizia AEP de reținere a 930.000 de lei din suma solicitată ca rambursare pentru contribuțiile electorale.

Asta deși AEP a anunțat că Nicușor Dan nu poate justifica de unde a primit acești bani.

„Materiale de propagandă electorală neconforme și surse de finanțare neconforme, donații neconforme.”, sunt problemele identificate de Autoritatea Electorală Permanentă.

Donațiile neconforme se referă la faptul că o parte dintre sumele colectate de președinte în campania electorală au venit de la donatori anonimi. În această situație, AEP a considerat că Nicușor Dan se va afla în imposibilitatea de a restitui sumele către creditorii săi.

De asemenea, AEP a mai depistat că o parte din banii donați de susținători nu au mai ajuns să se regăsească în declarațiile financiare ale șefului statului. Acest lucru s-ar fi întâmplat din cauza faptului că platforma online de strângere de fonduri a reținut un comision, iar acest lucru contravine legislației electorale.

Al doilea proces pe care șeful statului îl are cu AEP

Într-un alt proces, Nicușor Dan contestă două amenzi în valoare de 20.000 de lei fiecare. Prima i-a fost acordată de AEP pentru încălcarea reglementărilor privind dimensiunile afișelor electorale și locul în care acestea pot fi amplasate, iar a doua are legătură cu articolul de lege care interzice finanțarea campaniei de către o instituție publică și obligativitatea publicării unor informații în materialele publicitare.

Încă din timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din mai 2025, Nicușor Dan a fost vizat de mai multe sesizări la AEP, inclusiv una că ar folosi mașina Primăriei Generale în scop personal. Fostul primar al Capitalei a respins acuzațiile și a criticat instituția, pe care a caracterizat-o drept ”părtinitoare” cu unii politicieni înscriși în cursa electorală.

