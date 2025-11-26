Nicușor Dan nu a renunțat la milionul de lei. S-a ținut de cuvânt și a dat AEP în judecată

Nicușor Dan a dat AEP în judecată pentru milionul de lei primit în campania electorală pentru prezidențiale pe care nu îl poate justifica.
Nicușor Dan s-a ținut de cuvânt și a dat în judecată Autoritatea Electorală Permanentă, așa cum anunța încă de la mijlocul lunii noiembrie. Președintele României a contestat în instanță decizia AEP de reținere a 930.000 de lei din suma solicitată ca rambursare pentru contribuțiile electorale.
Asta deși AEP a anunțat că Nicușor Dan nu poate justifica de unde a primit acești bani.
„Materiale de propagandă electorală neconforme și surse de finanțare neconforme, donații neconforme.”, sunt problemele identificate de Autoritatea Electorală Permanentă.
Donațiile neconforme se referă la faptul că o parte dintre sumele colectate de președinte în campania electorală au venit de la donatori anonimi. În această situație, AEP a considerat că Nicușor Dan se va afla în imposibilitatea de a restitui sumele către creditorii săi.
De asemenea, AEP a mai depistat că o parte din banii donați de susținători nu au mai ajuns să se regăsească în declarațiile financiare ale șefului statului. Acest lucru s-ar fi întâmplat din cauza faptului că platforma online de strângere de fonduri a reținut un comision, iar acest lucru contravine legislației electorale.
Într-un alt proces, Nicușor Dan contestă două amenzi în valoare de 20.000 de lei fiecare. Prima i-a fost acordată de AEP pentru încălcarea reglementărilor privind dimensiunile afișelor electorale și locul în care acestea pot fi amplasate, iar a doua are legătură cu articolul de lege care interzice finanțarea campaniei de către o instituție publică și obligativitatea publicării unor informații în materialele publicitare.
Încă din timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale din mai 2025, Nicușor Dan a fost vizat de mai multe sesizări la AEP, inclusiv una că ar folosi mașina Primăriei Generale în scop personal. Fostul primar al Capitalei a respins acuzațiile și a criticat instituția, pe care a caracterizat-o drept ”părtinitoare” cu unii politicieni înscriși în cursa electorală.