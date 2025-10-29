B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
29 oct. 2025, 14:30
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Municipiul București oraș atractiv pentru investiții imobiliare
  2. Orașele din Europa de Est mai atractive

Municipiul București este unul dintre cele mai atractive orașe pentru tinerii care doresc să investească într-o locuință. Sunt concluziile unui studiu imobiliar care a fost realizat de Bloom Holdings.

Municipiul București oraș atractiv pentru investiții imobiliare

Cercetarea realizată de Bloom Holdings are la bază informații colectate de pe piețele imobiliare din mai multe capitale. Potrivit analizei, municipiul București este pe primul loc în lume în topul orașelor unde tinerii își pot cumpăra mai ușor prima locuință.

Potrivit studiului, capitala României a depășit alte orașe precum Budapesta, Varșovia, Dublin, Tallinn sau Oslo. Analiza a avut în vedere raportul dintre venituri și prețurile proprietăților, potrivit The National News.

În cadrul analizei au fost comparați indicatori precum venitul mediu lunar, cerințele de depozit și ratele de economisire. Având în vedere toate acestea, autorii au stabilit cât timp i-ar lua unei persoane care începe să economisească, de la vârsta de 23 de ani, pentru achiziția unei locuințe.

Orașele din Europa de Est mai atractive

Potrivit studiului, orașele din Europa de Est, inclusiv municipiul București, oferă cele mai accesibile oportunități pentru investitorii în imobiliare. Studiul pune accent pe cumpărătorii aflați la început de drum. Concret, unui tânăr din București i-ar lua 25 de ani ca să-și achite locuința.

Pe lista celor mai prietenoase orașe cu tinerii cumpărători se mai află Budapesta (26 ani), Vilnius (26 ani), Tallinn (27 ani), Oslo (27 ani), Dublin (28 ani), Varșovia (28 ani).

În Abu Dhabi unui cumpărător i-ar fi necesari 29 ani ca să-și plătească o locuință nouă. Este singurul oraș din afara Europei care figurează în acest clasament. De asemenea, în top, pe ultimul loc în rândul orașelor accesibile se află Rotterdam (29 ani).

Raportul, citat de Liberatea, subliniază importanța echilibrului dintre venituri și costurile locuințelor în accesul tinerilor la piața imobiliară.

