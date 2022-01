Bulgaria, „magnet” pentru turiștii români. Litoralul nostru, ocolit de vecini. Predicțiile specialiștilor în turism pentru 2022

Bulgarii știu să-și vândă litoralul. Astfel, an de an, vara, românii dau năvală la vecinii din sud. În 2021, Bulgaria a încasat o mulțime de bani de la turiștii din țara noastră, iar trendul are mari șanse să se mențină și în 2022. Cât despre litoralul românesc, prea puțini turiști străini vin la noi în țară, inclusiv bulgari.

Specialiștii în turism au făcut o radiografie a cifrelor de anul trecut și au oferit prespective pentru anul în curs.

„2021 a fost un an bun pentru litoralul bulgăresc, în special din punct de vedere al turiştilor români, care s-au aflat pe primul loc ca pondere în rândul vizitatorilor străini. Turiştii trebuie să ştie, însă, că pe fondul inflaţiei şi al nesiguranţei determinate de pandemie, preţurile au crescut.

Tarifele aplicate de hotelurile de pe litoralul bulgăresc sunt influenţate mult de pieţele vestice, dinspre care turiştii veneau şi în capetele de sezon, pe când românii şi bulgarii se rezumă la perioada iulie – august. Ultimii doi ani nu au fost foarte buni, litoralul bulgăresc simţind lipsa multor pieţe occidentale iar hotelierii vor să recupereze pierderile”, potrivit Travel Planner.

Mai puține restricții anti-COVID, mai mulți turiști

Sunny Beach a fost favorita românilor. Bulgaria are o rată mică de vaccinare, asemănătoare României, iar restrcițiile nu sunt atât de severe. Aceste aspecte au atras turiștii români și mai tare în Bulgaria.

„Bulgaria este o ţară cu grad similar de vaccinare precum România, iar dacă aceasta poate fi o problemă pentru vest europeni, pentru români nu va fi. Noua tulpină Omicron a panicat turiştii din Europa occidentală iar pentru moment cursele aeriene charter au fost suspendate, neputându-se anticipa încă intensitatea la care se vor relua în timpul sezonului.

Dacă aceste curse dinspre vest se vor relua precum în anii ante-pandemie, vor fi mai puţine locuri disponibile pentru români”, mai spun consultanţii agenţiei.

De asemenea, Albena și Nisipurile de Aur vor rămâne în topul preferințelor românilor și la anul, estimează specialiștii.