Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a declarat că, anul trecut, Garda de Mediu „a avut un număr record de amenzi din toată istoria ei”. Ministra a explicat apoi ce se întâmplă cu senzorii de monitorizare a calității aerului și colectarea selectivă a deșeurilor. De asemenea, Buzoianu a vorbit despre responsabilitatea primăriillor și a deplâns faptul că dacă acestea sunt amendate pentru nerespectarea regulilor, amenzile „se plătesc tot din taxele și din impozitele românilor”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Aneta Sîngeorzan și Alex Vlădescu pe B1 TV.

Ce spune Buzoianu despre poluarea aerului și responsabilitatea primăriilor

„Pe poluarea aerului, anul trecut au fost date enorm de multe amenzi, mult mai multe amenzi. Garda de Mediu, de fapt, a avut un număr record de amenzi din toată istoria ei. Deci, am crescut activitatea de control, dar mai departe, acum, este și responsabilitatea autorităților din local să își îndeplinească obligațiile, să își aprobe planurile de management.

Noi putem să dăm amenzi pentru faptul că nu s-au respectat respectivele prevederi. Dar mai departe amenziile plătite de primărie se plătesc tot din taxele și din impozitele românilor… Adică realitatea este că noi trebuie să avem niște autorități de la nivel local care sunt și responsabile și își îndeplinesc obligațiile”, a declarat Diana Buzoianu.

Ce se întâmplă cu senzorii de monitorizare a calității aerului?

Întrebată ce se întâmplă cu senzorii de monitorizare a calității aerului, ministra a răspuns: „Deja am prevăzut inclusiv în bugetul care urmează, sper eu, să fie aprobat în aceste zile, am prevăzut sume considerable pentru modernizarea sistemului de senzori, ca să putem să adăugăm inclusiv puncte noi. Avem, de asemenea, inclusiv dat un Ordin recent pentru ca toate laboratoarele mobile care monitorizau calitatea aerului să nu mai zacă în hangare, să nu fie folosite, să adune praful. Dacă nu există incidente de poluare, să aibă un plan de monitorizare, să se ducă pe teren, să fie folosite 24 din 24”.

Buzoianu: Avem șantiere foarte mari care ajung să ne otrăvească pentru că nu respectă operatorii măsurile minimale

„Deci o să vedem din ce în mai multe informații despre poluare. Am avut chiar recent un incident destul de grav de poluare în București, zilele trecute, când a sărit foarte mult poluarea aerului. Toți poluanții au fost înregistrați cu depășiri foarte mari pentru o perioadă scurtă de timp. Au fost făcute deja controle inclusiv la șantierile din zonă, pentru că și asta este una dintre probleme. Avem șantiere foarte mari care ajung să ne otrăvească pentru că nu respectă operatorii respectivi măsurile minimale… Gardea de Mediu au dat (amenzi). Și în zona respectivă, dacă vă uitați, se pune inclusiv praful pe mașinile din zonă, pe case. Adică se vede, e fizic, se vede”, a mai explicat ministra Mediului.

Colectare selectivă a deșeurilor și nu prea…

Întrebată despre deșeuri și depozitele neconforme, ministra Mediului a răspuns: „Pe zona de management deșeuri, în ultima perioadă noi am salvat cât am putut parte din sutele acelea de proiecte de care ziceam că au fost mutate de pe PNRR pe AFM, sunt exact pentru a construi infrastructura de colectare și de reciclare a deșeurilor”.

„Problema pe care o avem principală, critică de sistem pe acest domeniu, este că nu se colectează selectiv. Adică noi ajungem să aruncăm la groapa de gunoi… În mod normal, acei operatori de servicii de salubrizare ar trebui să ducă deșeurile respective, pentru că sunt plătiți pentru asta și pentru că bucureștenii sau, mă rog, orice alții locuitori din orașe plătesc în momentul în care se ridică acele gunoaie, ei ar trebui să le ducă la niște fabrici de sortare și de reciclare. Deci asta ar trebui să se întâmple și dacă nu se întâmplă așa, deși contractul lor spune altfel, trebuie să fie aplicate niște amenzii usturătoare pentru acele companii”, a mai declarat Diana Buzoianu.