Situaţia de la barajul Paltinu a ajuns într-un punct critic, iar autorităţile trag un semnal de alarmă. Ploile abundente din ultima perioadă au afectat serios funcţionarea sistemului, iar problemele riscă să se prelungească şi în zilele următoare.

Barajul, care asigură apă potabilă pentru o mare parte din judeţul Prahova, se confruntă cu dificultăţi majore. Zeci de mii de oameni potabilă la robinet.

Administraţia Naţională „Apele Române” anunţă măsuri de urgenţă, inclusiv schimbarea filtrelor, pentru a limita impactul. Totodată, instituţia solicită autorităţilor din Prahova să declare stare de urgenţă.

Ce spune ANAR despre situația de la Barajul Paltinu

Situația de la Barajul Paltinu devine tot mai gravă, iar autoritățile anunță intervenții imediate. Debitele au crescut brusc, iar apa a devenit extrem de tulbure. Nivelul lacului a ajuns mult prea jos din cauza lucrărilor la golirea de fund. Toți acești factori au dus la depășirea limitelor permise pentru tratarea apei brute.

„Din acest motiv, alimentarea cu apă rămâne temporar întreruptă în localitățile alimentate din Stația de Tratare Voila.”, anunţă „Apele Române” într-o .

Ce măsuri tehnice urgente au fost luate

Apele Române și Hidroelectrica au început o serie de intervenții tehnice urgente pentru stabilizarea situației de la Barajul Paltinu. Se schimbă filtrele pentru a permite evacuarea controlată a apei și s-a reluat uzinarea cu un debit de aproximativ 2 m³/s.

Echipele monitorizează continuu turbiditatea, verifică stavilele, degajează grătarele și au suplimentat personalul operativ în zonele critice. În paralel, pentru populația afectată, se asigură distribuția de apă potabilă prin rezervoare IBC și prin noi puncte de aprovizionare.

Cum cer Apele Române intervenția DSP și a autorităților din Prahova

Apele Române lansează un apel ferm către DSP Prahova și autoritățile locale.