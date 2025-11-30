B1 Inregistrari!
Prefectul județului Prahova: „Apele Române ne-au asigurat că alimentarea cu apă nu este în pericol în timpul lucrărilor de la barajul Paltinu” / Câte localități sunt afectate și când s-ar putea remedia problema

30 nov. 2025, 12:38
Prefectul județului Prahova: „Apele Române ne-au asigurat că alimentarea cu apă nu este în pericol în timpul lucrărilor de la barajul Paltinu” / Câte localități sunt afectate și când s-ar putea remedia problema
Sursa Foto: Captură Video/ Facebook - Apele Române
Cuprins
  1. Prefectul județului Prahova acuză Apele Române după situația critică de la Paltinu
  2. Cât ar putea fi reluată alimentarea cu apă în Prahova

După ce o mare parte a localitățile din Prahova a rămas fără apă potabilă, prefectul județului lansează acuzații la adresa companiei Apele Române. Instituția ar fi promis că lucrările de la barajul Paltinu nu vor afecta alimentarea cu apă. Însă, realitatea nu a coincis deloc cu planurile, astfel că turbiditatea apei din Barajul Paltinu a blocat Stația de Tratare Voila, iar oamenii din 12 localități au rămas fără apă, încă de vineri seară. 

Prefectul județului Prahova acuză Apele Române după situația critică de la Paltinu

12 localități, printre care Câmpina, Băicoi și Breaza, au rămas fără apă, începând de vineri seară. Haosul care a pus stăpânire pe județul Prahova a început cu decizia luată de Apele Române, de a goli barajul Paltinu. Nivelul apei a trebuit redus pentru executarea unor lucrări la bara de scurgere, însă precipitațiile din ultimele zile au dus la devărsarea foarte multor aluviuni în lac. Acești doi factori, care practic, își anulează unul altuia efectele, fac imposibilă atât intervenția pentru repararea barei de scurgere, cât și folosirea apei din baraj, întrucât este prea puțină pentru diluarea aluviunilor care s-au deversat.

„Nu sunt alimentate cu apă 12 localități, printre care și municipiul Câmpina și orașele Băicoi și Breaza. Am convocat o întâlnire cu toți factorii implicați în alimentarea cu apă, din nefericire nu am ajuns la o concluzie clară privind realimentarea cu apă. În baraj, în lac de acumumare s-a întâmplat un cumul de factori. Apele Române au inițiat acțiune de golire a barajului, pentru a putea interveni au nevoie de o cotă foarte redusă a barajului, pentru a putea interveni cu scafandri să repare o bară de scurgere.

(…) Ne-au asigurat că alimentarea cu apă nu este în pericol în timp ce se desfășoară aceste lucrări. Și al doilea factor, codul portocaliu care favorizează vărsarea în lac a foarte multor aluviuni. Cu alte cuvinte, în lac e prea multă apă ca scafandrii să intervină să repare această defecțiune și prea puțină ca ea să dilueze aluviunile care vin pe apă. În acest mod, cei care tratează apa nu o pot face”, a declarat Daniel Nicodim la Digi24.

Cât ar putea fi reluată alimentarea cu apă în Prahova

După o întâlnire cu specialiștii, prefectul a înțeles că reluarea alimentării cu apă nu este posibilă mai devreme de 72 de ore de la terminarea codului portocaliu. Avertizarea a expirat abia în cursul dimineții de duminică.

„Ieri seară singura soluție la care au ajuns specialiștii, soluție care nu mă mulțumește deloc, este aceea că vor putea relua furnizarea apei la 72 de ore după această ploaie. Codul portocaliu ar trebui să se opreasă astăzi la prânz, dar nu mă mulțumește pentru că e perioadă prea mare de timp. Am solicitat să se găsească și alte soluții”, a adăugat prefectul.

În orele care au mai rămas până la remedierea problemei, prefectura va pune la dispoziție cetățenilor afectați apă menajeră. De asemenea, prefectul a anunțat că a solicitat operatorului de apă să pună la dispoziție și apă potabilă.

„Am căutat soluții ca să găsim posibilitatea ca oamenii să aibă apă. Evident că am solicitat furnizorului să pună la dispoziție, în conformitate cu lege, apă potabilă localnicilor. Este o încercare mare și pentru acesta, am cerut ajutorul și altor furnizori. Cu ajutorul ISU vom pune la dispoziție apă menajeră prin cisterne”, susține Daniel Nicodim.

