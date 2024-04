„Ca prin minune, am supraviețuit, din mila Domnului Dumnezeu!”. Avertismentele Părintelui Calinic Argeșeanul, ca urmare a prafului saharian care a ajuns deasupra României: „Să nu ne sărutăm. Să amânăm săruturile”

Părintelui Arhiepiscop Calinic Argeșeanul a transmis câteva recomandări credincioșilor cu privire la care a ajuns deasupra României.

Ce recomandări a făcut Arhiepiscopul Calinic Argeșeanul

Printre recomandări, Arhiepiscopul Calinic Argeșeanul a spus “Să nu ne , pentru a nu transmite epidermic acest praf saharian. Să amânăm săruturile!”.

Calinic Argeșeanul a povestit că într-un an, a avut ocazia să fie în Africa și să suporte „atmosfera sufocantă, de iad, a prafului saharian, plin de o temperatură arzătoare. Ca prin minune, am supraviețuit, din mila Domnului Dumnezeu!”

„Praf saharian deasupra României! Ne ustură ochii: Nu vă speriați!

Prin mijloacele de comunicare prin eter, am aflat dimpreună, că din necuprinsul pustiu al Saharei africane, au pornit, ca în fiecare an, nori de praf extrafin care au ajuns în Europa, și deci, și în România.

Ceea ce doresc să subliniez este faptul că în România a venit doar praful, fără să aibă temperatură sufocantă…a răcit ca temperatură, pe lungul drum parcurs!

Ce trebuie să facem noi, în privința venirii acestui praf saharian? Iată, pe puncte, cum ar fi de luat aminte: