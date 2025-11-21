B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Cafeaua s-a scumpit puternic, dar românii nu renunţă la ritualul de dimineaţă: „Era 5 lei. Acum a ajuns și la 17 lei"

Cafeaua s-a scumpit puternic, dar românii nu renunţă la ritualul de dimineaţă: „Era 5 lei. Acum a ajuns și la 17 lei”

Ana Beatrice
21 nov. 2025, 20:52
Cafeaua s-a scumpit puternic, dar românii nu renunţă la ritualul de dimineaţă: „Era 5 lei. Acum a ajuns și la 17 lei”
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. De ce nu renunţă românii la cafea, chiar dacă preţurile cresc
  2. Cât de mult s-a scumpit cafeaua şi de ce a devenit un lux pentru mulţi
  3. Cum putem reduce costul cafelei fără să renunţăm la plăcerea de zi cu zi

Cafeaua s-a scumpit puternic într-un singur an, iar asta nu mai are legătură doar cu inflaţia. Preţurile au crescut peste tot în lume, iar cotaţiile de la bursă s-au dublat în ultimii doi ani.

Cu toate acestea, românii nu renunţă la cea mai iubită rutină a dimineţii. Bem în continuare cantităţi mari de cafea şi rămânem în topul consumatorilor din Europa de Est. Ca să nu simţim lovitura la buzunar, ne orientăm spre espressoare bune, vânăm reduceri şi căutăm furnizori care aduc boabe de calitate la preţuri mai blânde.

De ce nu renunţă românii la cafea, chiar dacă preţurile cresc

Cafeaua pune lumea în mişcare încă de la primele ore. Pentru mulţi, a devenit un răsfăţ fără de care ziua nici nu poate începe. Chiar dacă preţurile urcă de la o lună la alta, românii nu sunt dispuşi să renunţe la ea.

„Dimineața acasă, un pahar sau două la facultate și apoi iar seara acasă. Era 5 lei cafeaua și acum cea mică s-a făcut 7 lei 50. A ajuns și la 17 lei”, a spus un consumator, potrivit observatornews.ro.

În cafenele, băuturile pe bază de lapte precum cappuccino, flat white sau latte rămân în topul preferinţelor. Clienţii sunt tot mai atenţi la arome, caută note fine şi apreciază calitatea boabelor. Proprietarii spun că publicul s-a rafinat şi îşi doreşte o experienţă autentică. Din acest motiv, multe localuri încearcă să menţină preţurile cât mai stabile

Cât de mult s-a scumpit cafeaua şi de ce a devenit un lux pentru mulţi

Preţul cafelei a urcat puternic în ultimele luni, chiar dacă varianta preparată acasă pare la prima vedere mai accesibilă. Creşterea depăşeşte 50% faţă de anul trecut.

Scumpirile au început pe piaţa internaţională în 2023 şi s-au accelerat rapid. Importatorii spun că, în cazul cafelei robusta, preţul s-a apropiat de o majorare de 200% în doi ani. Costurile se transmit pe tot lanţul, iar comercianţii nu le pot absorbi, pentru că marjele sunt mici.

Rezultatul e vizibil pe raft. Un kilogram de cafea boabe care anul trecut costa 58 de lei a ajuns la 85 de lei. În mai puţin de un an, o cafea bună a trecut din categoria obişnuinţei în cea a micilor luxuri. Iar pentru a nu renunţa la ritualul preferat, tot mai mulţi investesc în espressoare şi în boabe de calitate.

Cum putem reduce costul cafelei fără să renunţăm la plăcerea de zi cu zi

Dacă românii şi-ar prepara cafeaua acasă în majoritatea zilelor, ar cheltui mult mai puţin. Ieşirile la cafenea ar deveni momente speciale, nu o rutină costisitoare. O cafea de 15 lei cumpărată în fiecare zi se adună rapid şi ajunge la aproximativ 450 de lei pe lună. Dacă reducem ieşirile la cafenea la doar două pe săptămână, economiile trec lejer de 300 de lei.

De asemenea, alegerea unor boabe mai accesibile şi păstrarea lor în condiţii bune pot reduce considerabil cheltuielile. Un espressor devine repede o investiţie inspirată pentru cei care apreciază gustul autentic. Iar cu ajutorul cardurilor de fidelitate şi al ofertelor, economiile pe termen lung devin şi mai evidente.


