Fenomenul plecării elevilor români la studii în afara țării capătă amploare, anul 2025 aduce un nou record al admiterilor internaționale, peste două sute de liceeni fiind acceptați la universități de prestigiu din Europa și Statele Unite. Valoarea totală a burselor obținute de aceștia depășește 1,2 milioane de euro, iar numărul ofertelor primite confirmă tendința de creștere a interesului pentru mediile academice de elită.

De ce aleg elevii români să studieze peste hotare

Tot mai mulți tineri consideră că șansele lor de dezvoltare sunt mai mari în sistemele universitare din străinătate. În 2024, 245 de liceeni români au reușit să obțină de studiu, valoarea cumulată fiind de 1,2 milioane de euro. În medie, fiecare elev a primit 2,4 oferte de admitere, semn că pregătirea lor academică și strategiile aplicate au fost adaptate cerințelor instituțiilor internaționale.

Universitățile din Europa și SUA rămân principalele destinații, atrăgînd elevi prin programe în limba engleză, reputația globală și șansele de a accesa piețe de muncă mai competitive. Pentru mulți dintre acești tineri, experiența internațională nu înseamnă doar o diplomă, ci și un avantaj decisiv în carieră.

Cum diferă sistemele de burse din Europa și Statele Unite

Una dintre provocările majore pentru și familiile lor o reprezintă costurile ridicate ale studiilor. În Statele Unite, taxele anuale pot depăși 80.000 de dolari, ceea ce face ca obținerea unei burse să fie aproape indispensabilă. Sprijinul financiar este acordat adesea pe criterii extracurriculare, precum performanțe sportive sau artistice, dar și pe baza situației financiare. Totuși, bursele integrale rămân rare și foarte competitive.

În Europa, tabloul este diferit. Bursele sunt mai accesibile și se acordă preponderent pe baza meritelor academice sau a nevoii financiare. Valoarea lor variază considerabil, de la 100–200 de euro, sume simbolice care acoperă doar o mică parte din cheltuieli, până la 15.000 de euro, suficiente pentru a acoperi integral taxele de școlarizare. Această diferență face ca universitățile europene să fie preferate de o mare parte dintre elevii români.

Ce înseamnă pregătirea pentru admiterea la universități de top

Admiterea la instituții de elită nu se rezumă doar la note mari. Procesul presupune o strategie complexă, adaptată profilului fiecărui candidat. Elevii trebuie să treacă prin etape variate: alegerea programelor, pregătirea pentru examene standardizate precum SAT sau IELTS, redactarea eseurilor și, în unele cazuri, participarea la interviuri.

Fondatorul unei companii de consultanță educațională, Tinu Bosinceanu, absolvent al Universității Harvard, subliniază: „Admiterea la universități internaționale de prestigiu nu se rezumă doar la rezultate academice, ci necesită o strategie bine construită și o pregătire atentă pentru fiecare etapă. De aceea, lucrăm individual cu fiecare elev, analizându-i potențialul și orientându-l către instituțiile potrivite”, relatează .

Astfel de servicii de consiliere au sprijinit deja peste 1.000 de elevi români, iar rata de succes depășește 80%. În ultimii opt ani, valoarea totală a burselor facilitate a ajuns la 5,5 milioane de euro, ceea ce confirmă impactul acestor pregătiri personalizate.

Cum arată destinațiil epreferate în 2025

Europa rămâne principalul magnet pentru liceeni români. Aproximativ 60% dintre aplicații au vizat universități europene, în special din Olanda, Spania și Italia. Instituții precum TU Delft, Eindhoven University of Technology, Bocconi University, IE, Esade sau Sciences Po se numără printre cele mai populare alegeri. Programele în limba engleză și recunoașterea internațională fac aceste universități extrem de atractive.

Marea Britanie continuă să aibă o poziție puternică, cu instituții de elită precum University College London, University of Warwick, King’s College London și London School of Economics. În ciuda schimbărilor adus de Brexit, interesul pentru universitățile britanice rămâne ridicat.

Pe de altă parte, Statele Unite sunt considerate o destinație premium. În 2025, peste 50 de elevi au fost acceptați în universități americane, mulți dintre ei în Ivy League sau în alte instituții din top 100 mondial. Mai mult de jumătate dintre oferte, respectiv 53,85%, au venit de la universități de top, semn că tinerii români reușesc să concureze la cel mai înalt nivel internațional.

Ce perspective deschide acest trend pentru viitor

Creșterea numărului de burse și interesul tot mai mare pentru universitățile din străinătate reflectă o realitate dublă. Pe de o parte, elevii români își consolidează șansele de a intra în rețele academice și profesionale de elită. Pe de altă parte, rămâne întrebarea dacă România va putea valorifica această experiență atunci când tinerii absolvenți se vor întoarce în țară.

Datele arată însă o certitudine: generațiile actuale sunt din ce în ce mai pregătite să facă față competiției globale. Prin accesul la burse și la universități de prestigiu, liceenii români nu doar că își deschid porți pentru cariere internaționale, dar devin și ambasadori ai educației românești într-un peisaj academic extrem de competitiv.