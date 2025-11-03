Rețelele Wi-Fi publice par a fi o soluție comodă și gratuită, dar experții trag un semnal de alarmă: ele reprezintă o poartă deschisă pentru atacatorii cibernetici. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și InfoCons avertizează că, în lipsa unor măsuri de precauție, datele personale și parolele pot fi interceptate cu ușurință.

De ce nu este suficient să eviți tranzacțiile bancare

Un mit des întâlnit printre utilizatori este ideea că rețelele Wi-Fi publice sunt sigure atâta timp cât nu se efectuează tranzacții financiare. Experții DNSC demontează această concepție: traficul de date poate fi interceptat chiar și fără transmiterea informațiilor bancare.

Fără o conexiune securizată, atacatorii pot vedea date precum parolele de la email, sesiunile de autentificare sau alte informații personale care circulă pe rețea. Infractorii pot intercepta traficul sau pot crea rețele false (Wi-Fi spoofing) care par legitime (de exemplu, „Aeroport_Gratuit”), special pentru a fura date. Așadar, riscul este prezent chiar și când navighezi pe un site de știri sau verifici e-mailul, sporind pericolele rețelelor publice.

Cum te protejează eficient un VPN

Cea mai importantă recomandare a specialiștilor pentru a contracara pericolele rețelelor WiFi publice este utilizarea unui VPN (Virtual Private Network). Un VPN creează un tunel securizat și criptat între dispozitivul tău și serverul VPN, ascunzând adresa IP și făcând practic imposibilă interceptarea datelor de către terți.

InfoCons subliniază că, prin criptarea traficului, chiar dacă un atacator reușește să intercepteze datele, acestea vor fi ilizibile. DNSC recomandă utilizarea unui VPN de încredere ori de câte ori accesezi conturi online pe o rețea necunoscută. Protejarea datelor începe cu acest simplu gest de precauție, scrie Capital.ro.

Ce alte măsuri de securitate trebuie să aplici

Pe lângă utilizarea unui VPN, există o serie de măsuri imediate pe care le poți lua pentru a-ți crește securitatea. Atât DNSC, cât și InfoCons insistă asupra următoarelor aspecte:

Evită rețelele necunoscute: Nu te conecta la rețele Wi-Fi fără parolă sau la cele care par suspecte.

Dezactivează conectarea automată: Asigură-te că opțiunea de conectare automată la rețele publice este dezactivată în setările telefonului sau laptopului.

Activează Autentificarea în Doi Pași (2FA): Acest pas adaugă un nivel suplimentar de securitate, limitând impactul unui eventual furt de parolă.

Folosește HTTPS: Accesează exclusiv site-uri care folosesc conexiune securizată (HTTPS), indicată prin iconița unui lacăt în bara de adrese.

Actualizează-ți -ul: Menținerea sistemului de operare și a aplicațiilor la zi ajută la remedierea vulnerabilităților de securitate.

„Conexiunea gratuită nu trebuie să coste securitatea ta digitală,” este mesajul , care subliniază că protejarea datelor este responsabilitatea fiecărui utilizator.