B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » Conexiunea gratuită din cafenele sau aeroporturi ascunde riscuri serioase. Ce sfaturi trebuie să urmezi pentru a te proteja de pericolele rețelelor WiFi publice

Conexiunea gratuită din cafenele sau aeroporturi ascunde riscuri serioase. Ce sfaturi trebuie să urmezi pentru a te proteja de pericolele rețelelor WiFi publice

B1.ro
03 nov. 2025, 22:16
Conexiunea gratuită din cafenele sau aeroporturi ascunde riscuri serioase. Ce sfaturi trebuie să urmezi pentru a te proteja de pericolele rețelelor WiFi publice
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. De ce nu este suficient să eviți tranzacțiile bancare
  2. Cum te protejează eficient un VPN
  3. Ce alte măsuri de securitate trebuie să aplici

Rețelele Wi-Fi publice par a fi o soluție comodă și gratuită, dar experții trag un semnal de alarmă: ele reprezintă o poartă deschisă pentru atacatorii cibernetici. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și InfoCons avertizează că, în lipsa unor măsuri de precauție, datele personale și parolele pot fi interceptate cu ușurință.

De ce nu este suficient să eviți tranzacțiile bancare

Un mit des întâlnit printre utilizatori este ideea că rețelele Wi-Fi publice sunt sigure atâta timp cât nu se efectuează tranzacții financiare. Experții DNSC demontează această concepție: traficul de date poate fi interceptat chiar și fără transmiterea informațiilor bancare.

Fără o conexiune securizată, atacatorii pot vedea date precum parolele de la email, sesiunile de autentificare sau alte informații personale care circulă pe rețea. Infractorii pot intercepta traficul sau pot crea rețele false (Wi-Fi spoofing) care par legitime (de exemplu, „Aeroport_Gratuit”), special pentru a fura date. Așadar, riscul este prezent chiar și când navighezi pe un site de știri sau verifici e-mailul, sporind pericolele rețelelor WiFi publice.

Cum te protejează eficient un VPN

Cea mai importantă recomandare a specialiștilor pentru a contracara pericolele rețelelor WiFi publice este utilizarea unui VPN (Virtual Private Network). Un VPN creează un tunel securizat și criptat între dispozitivul tău și serverul VPN, ascunzând adresa IP și făcând practic imposibilă interceptarea datelor de către terți.

InfoCons subliniază că, prin criptarea traficului, chiar dacă un atacator reușește să intercepteze datele, acestea vor fi ilizibile. DNSC recomandă utilizarea unui VPN de încredere ori de câte ori accesezi conturi online pe o rețea necunoscută. Protejarea datelor începe cu acest simplu gest de precauție, scrie Capital.ro.

Ce alte măsuri de securitate trebuie să aplici

Pe lângă utilizarea unui VPN, există o serie de măsuri imediate pe care le poți lua pentru a-ți crește securitatea. Atât DNSC, cât și InfoCons insistă asupra următoarelor aspecte:

  • Evită rețelele necunoscute: Nu te conecta la rețele Wi-Fi fără parolă sau la cele care par suspecte.
  • Dezactivează conectarea automată: Asigură-te că opțiunea de conectare automată la rețele publice este dezactivată în setările telefonului sau laptopului.
  • Activează Autentificarea în Doi Pași (2FA): Acest pas adaugă un nivel suplimentar de securitate, limitând impactul unui eventual furt de parolă.
  • Folosește HTTPS: Accesează exclusiv site-uri care folosesc conexiune securizată (HTTPS), indicată prin iconița unui lacăt în bara de adrese.
  • Actualizează-ți software-ul: Menținerea sistemului de operare și a aplicațiilor la zi ajută la remedierea vulnerabilităților de securitate.

„Conexiunea gratuită nu trebuie să coste securitatea ta digitală,” este mesajul InfoCons, care subliniază că protejarea datelor este responsabilitatea fiecărui utilizator.

Tags:
Citește și...
Telefoanele Android oferă mai multă protecție în fața infractorilor cibernetici. Ce se întâmplă cu modelele iPhone
IT&C
Telefoanele Android oferă mai multă protecție în fața infractorilor cibernetici. Ce se întâmplă cu modelele iPhone
AI readuce digital persoanele decedate. Este aceasta o alinare sau o iluzie periculoasă
IT&C
AI readuce digital persoanele decedate. Este aceasta o alinare sau o iluzie periculoasă
AI-ul le dă viață celor plecați, promițând alinarea sufletească. Ce riscuri emoționale și etice ridică această tehnologie
IT&C
AI-ul le dă viață celor plecați, promițând alinarea sufletească. Ce riscuri emoționale și etice ridică această tehnologie
Petrecem zilnic ore în șir în fața ecranelor. Cum poți reduce eficient oboseala vizuală prin setările simple ale dispozitivelor
IT&C
Petrecem zilnic ore în șir în fața ecranelor. Cum poți reduce eficient oboseala vizuală prin setările simple ale dispozitivelor
Stai mult în fața ecranului? Află cum să ai grijă de ochii tăi
IT&C
Stai mult în fața ecranului? Află cum să ai grijă de ochii tăi
Ți-ai scăpat telefonul în apă? Ce trebuie să faci imediat pentru a-l salva
IT&C
Ți-ai scăpat telefonul în apă? Ce trebuie să faci imediat pentru a-l salva
Un telefon scăpat în apă nu înseamnă neapărat sfârșitul. Ce metodă alternativă și sigură ar trebui să folosești în loc de celebrul truc cu orez
IT&C
Un telefon scăpat în apă nu înseamnă neapărat sfârșitul. Ce metodă alternativă și sigură ar trebui să folosești în loc de celebrul truc cu orez
YouTube actualizează politicile de acces pe platformă. Vizionarea clipurilor violente din jocuri va fi interzisă minorilor
IT&C
YouTube actualizează politicile de acces pe platformă. Vizionarea clipurilor violente din jocuri va fi interzisă minorilor
OpenAI devine oficial companie comercială. Ce presupune noul acord cu Microsoft
IT&C
OpenAI devine oficial companie comercială. Ce presupune noul acord cu Microsoft
Microsoft și OpenAI au bătut palma pentru un nou parteneriat strategic. Ce implică acordul Microsoft – OpenAI pentru viitorul Inteligenței Artificiale
IT&C
Microsoft și OpenAI au bătut palma pentru un nou parteneriat strategic. Ce implică acordul Microsoft – OpenAI pentru viitorul Inteligenței Artificiale
Ultima oră
22:16 - Soarta românilor răniți în accidentul de muncă la Roma stârnește îngrijorare la Cotroceni. Marius Lazurcă se declară preocupat de situația celor doi
22:13 - Caz cutremurător în Roman. Un bărbat s-a împușcat în cap, în timp ce transmitea live pe o rețea de socializare
21:47 - Germania respinge cererile de azil ale cetățenilor sirieni. Friedrich Merz: Războiul civil s-a încheiat
21:43 - Bogdan Ivan: „Avem reguli de piaţă care sunt imorale, dar încă nu sunt interzise” / De ce a ajuns România să plătească unul dintre cele mai mari prețuri pentru energie din Europa
21:17 - România, printre țările europene cu cea mai puțin transparentă piață auto. Care sunt riscurile pentru șoferii care cumpără second-hand
21:16 - Ilie Bolojan a recuperat-o pe Luminița Odobescu. Fostul ministru de Externe va lucra la Cancelaria prim-ministrului
21:02 - Smiley a izbucnit în lacrimi la propriul concert. Ce mesaj a transmis Oana Pellea după momentul de sensibilitate al artistului: „Ține-o tot așa!”
20:32 - AUR o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Decizia s-a luat într-o ședință cu scântei
20:26 - Colegiul Medicilor actualizează standardele etice și profesionale. Cum protejează Codul pacienții și profesia medicală
20:25 - Ce buget alocă, anul acesta, românii pentru Black Friday. Carnea de porc rămâne printre produsele cumpărate în cele mai mari cantități