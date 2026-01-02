B1 Inregistrari!
Calendarul vacanțelor și examenelor în 2026: când au liber elevii din România

Calendarul vacanțelor și examenelor în 2026: când au liber elevii din România

Iulia Petcu
02 ian. 2026, 08:08
Calendarul vacanțelor și examenelor în 2026: când au liber elevii din România
captura video Youtube
Cuprins
  1. Cum este organizată vacanța „de schi” în funcție de județ
  2. Când este programată vacanța de Paște și ce alte zile libere mai au elevii
  3. Care este calendarul examenelor naționale din 2026

Doar câteva zile îi mai despart pe elevi de finalul vacanței de iarnă, însă calendarul școlar aduce vești bune pentru următoarele luni. Anul 2026 include mai multe perioade de pauză, distribuite pe etape, care vor fragmenta semnificativ a doua jumătate a anului școlar.

Cum este organizată vacanța „de schi” în funcție de județ

În intervalul 9 februarie – 1 martie, elevii vor intra, pe rând, într-o săptămână de pauză cunoscută drept vacanța „de schi”, stabilită la nivel județean. Inspectoratele școlare au avut libertatea de a alege orice săptămână din acest interval, tocmai pentru a evita aglomerarea excesivă a zonelor turistice montane.

Primii care vor beneficia de această pauză sunt elevii din județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Timiș, în perioada 9–15 februarie 2026. Numărul redus de județe programate simultan ar putea însemna pârtii mai libere și condiții mai bune pentru familiile care aleg destinații montane.

sursa foto: Ministerul Educației

A doua tranșă a vacanței „de schi” este cea mai amplă și îi vizează pe elevii din București și din numeroase județe din sud, vest și est. Între 16 și 22 februarie vor fi liberi elevii din Ilfov, Bihor, Sălaj, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Călărași, Ialomița, Vrancea, Brăila, Vaslui, dar și din Cluj și Timiș.

Această perioadă concentrează cel mai mare număr de elevi aflați simultan în vacanță, ceea ce se va reflecta, cel mai probabil, în aglomerația stațiunilor turistice.

Ultima săptămână de vacanță, programată între 23 februarie și 1 martie, este rezervată elevilor din județele Satu Mare, Maramureș, Arad, Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna, Harghita, Neamț, Suceava, Bacău, Iași, Botoșani, Galați, Tulcea, Constanța și Dolj. Aceștia vor reveni la cursuri chiar la începutul lunii martie.

Când este programată vacanța de Paște și ce alte zile libere mai au elevii

Potrivit Ministerului Educației, vacanța de Paște va începe pe 4 aprilie și se va încheia pe 14 aprilie, oferind elevilor zece zile consecutive de pauză. Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie, în timp ce Paștele catolic va avea loc pe 5 aprilie, cu o săptămână mai devreme.

Până la finalul anului școlar, elevii vor mai beneficia de zile libere legale pe 1 mai, care cade într-o zi de vineri, și pe 1 iunie, care pică lunea. De asemenea, Ziua Învățătorului, sărbătorită pe 5 iunie, va aduce o nouă pauză, fiind programată tot într-o zi de vineri.

Vacanța de vară va începe pe 20 iunie și se va încheia pe 6 septembrie, fiind mai scurtă decât cea din anul precedent. Elevii de clasa a XII-a vor încheia cursurile pe 5 iunie, iar cei de clasa a VIII-a pe 12 iunie, pentru a se pregăti de examenele naționale.

Care este calendarul examenelor naționale din 2026

Evaluarea Națională va debuta pe 22 iunie, cu proba la Limba și Literatura Română, urmată de Matematică pe 24 iunie. Proba la Limba maternă este programată pe 26 iunie, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 8 iulie, potrivit Adevărul.

Examenul de Bacalaureat începe cu evaluarea competențelor, programată între 8 și 17 iunie, iar probele scrise se vor desfășura între 29 iunie și 3 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie.

