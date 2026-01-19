B1 Inregistrari!
Cum să plătești mai puțin la curent: Doar 2% dintre români profită de ofertele mai ieftine. Cum se schimbă furnizorul în 5 minute

Ana Maria
19 ian. 2026, 19:30
Sursa foto: epitesti
Cuprins
  1. Cum să plătești mai puțin la curent? Cât poți economisi schimbând furnizorul de energie
  2. Cum să plătești mai puțin la curent? Cum afli cele mai mici prețuri la energie
  3. De ce ofertele mai mici nu sunt foarte populare
  4. Cum se schimbă furnizorul de energie și cât durează
  5. Cu cât scade factura după schimbarea furnizorului
  6. Cum te pregătești pentru schimbarea furnizorului

Cum să plătești mai puțin la curent? După șase luni de la eliminarea plafonării prețurilor la energie, costurile au scăzut semnificativ, chiar și cu 35%. Pe piață au apărut oferte cu tarife sub 1 leu/kWh, iar lista furnizorilor care oferă prețuri mai mici decât marile companii este tot mai lungă. Totuși, puțini români au profitat de această oportunitate. Mai exact, doar 2% și-au schimbat furnizorul, deși procedura este gratuită și se poate face complet online.

Cum să plătești mai puțin la curent? Cât poți economisi schimbând furnizorul de energie

În prezent, milioane de români plătesc aproximativ 1,45 lei pentru fiecare kWh consumat, însă, există și oferte mult mai avantajoase. De exemplu, un preț de 0,99 lei/kWh poate reduce factura lunară cu până la 46 de lei. În cazul unei oferte de 1,08 lei/kWh, economiile ajung la 37 de lei, iar chiar și o ofertă apropiată de prețul mediu din piață aduce o reducere de peste 30 de lei lunar.

Cum să plătești mai puțin la curent? Cum afli cele mai mici prețuri la energie

Cei care vor să afle care sunt cele mai mici prețuri la energie, pot intra pe site-ul ANRE, pe comparator oferte tip de furnizare de energie electrică de la ANRE, completează câteva câmpuri, zona în care se află, consumul pe care îl au lunar, dar și valoarea ultimei facturi. Următorul pas este să dați căutare, iar ulterior se va genera o listă întreagă cu furnizori care au prețuri mai mici decât cel contractat în prezent.

De ce ofertele mai mici nu sunt foarte populare

„Unii furnizori care au un portofoliu mic în momentul de față și au înțeles că principalul mod de a face profit este numărul mare de consumatori, înseamnă de fapt potențial unui profit mare și nu neapărat marja comercială.
Au reușit să vină cu energie electrică achiziționată de niște surse mai ieftine sau au reușit să vină cu sisteme de reducere a costurilor și aici mă refer la sisteme de stocare”, a declarat Dumitru Chisăliță, expert în energie, potrivit Antena 3 CNN.

Cum se schimbă furnizorul de energie și cât durează

Schimbarea furnizorului este gratuită și simplă. Pentru asta sunt necesare câteva documente: o copie după actul de identitate, o factură recentă pentru codul locului de consum și, uneori, acte care să ateste dreptul de proprietate sau folosință. Contractul poate fi semnat online, telefonic sau la sediul furnizorului, iar acesta se ocupă de transfer.

Procesul durează, în general, până la 21 de zile lucrătoare, fără întreruperi în furnizarea energiei. Contractul anterior se reziliază automat.

Cu cât scade factura după schimbarea furnizorului

Iată câteva exemple concrete, pornind de la un preț de referință de 1,45 lei/kWh:

  • Preț 0,99 lei/kWh → factura scade cu 46 lei (-32%)

  • Preț 1,08 lei/kWh → economia este de 37 lei (-26%)

  • Preț 1,11 lei/kWh → factura scade cu 34 lei (-23%)

Cum te pregătești pentru schimbarea furnizorului

Pentru a schimba furnizorul de energie, urmează acești pași simpli:

  • Pregătește actul de identitate și o factură recentă

  • Semnează contractul online sau la telefon

Transferul durează maxim 21 de zile, iar tu vei beneficia de prețuri mai mici fără întreruperi de energie electrică.

