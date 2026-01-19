Un bărbat decapitat a fost găsit luni, 19 ianuarie, în Timișoara în urma unui apel la 112 . La fața locului s-au prezentat polițiștii Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, care au intervenit într-un apartament închiriat în regim hotelier după ce li s-a comunicat că în interiorul locuinței s-ar afla un bărbat decedat.

Ce au găsit polițiștii în apartament

Echipele de intervenție din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș au intrat în locația de pe strada Leandrului după ce li s-a comunicat prezența unei persoane decedate. La examinarea scenei, s-a constatat că bărbatul fusese decapitat cu ajutorul unei ghilotine improvizate. În interiorul acestui apartament închiriat, anchetatorii au găsit două bilete de adio în care explica faptul că gestul îi aparține în totalitate și că a acționat în mod deliberat, confirmând astfel intenția sa de a se sinucide.

Cine este acest bărbat decapitat

Bărbatul găsit în acest apartament închiriat avea 45 de ani. Din datele obținute până acum, se pare că acesta locuia singur în spațiul respectiv la momentul producerii incidentului. Primele indicii ale anchetatorilor sugerează că nu ar fi vorba despre o crimă, ci despre o sinucidere premeditată având în vedere dispozitivul neobișnuit găsit în cameră. Totuși, zona a fost izolată imediat pentru a permite criminaliștilor să ridice probe și să excludă orice altă variantă.

Ce detalii apar în urma anchetei

Poliția a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, aceasta fiind procedura standard în astfel de situații până la clarificarea tuturor împrejurărilor. Medicii legiști urmează să efectueze autopsia pentru a stabili cu exactitate cauza și momentul decesului petrecut în acest apartament închiriat. De asemenea, anchetatorii verifică dacă bărbatul a lăsat un mesaj de adio care să confirme gestul său extrem și modul în care a reușit să instaleze aparatul respectiv fără a atrage atenția vecinilor sau a proprietarului, potrivit