Călin Georgescu a transmis un mesaj pentru Ziua Unirii. Sâmbătă, pe 24 ianuarie 2026, se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. În acest context, Georgescu a anunțat că va depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I. De asemenea, i-a invitat acolo pe toți cei care vor să sărbătorească această zi

Ce mesaj a transmis Călin Georgescu pentru Ziua Unirii

Într-o postare pe , Călin Georgescu a făcut un apel la unitate și respect față de trecut:

„Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, sărbătorim 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Unirea se face prin unire.

La ora 12.00, voi depune o coroană de flori la din Parcul Carol I, București. Astăzi, aici se adună memoria statului român, în liniște și demnitate.”, a scris Georgescu.

De ce este importantă Unirea Principatelor Române pentru România de azi

Georgescu amintește că „Fără trecut nu există prezent și nici viitor.” El evidențiază rolul esențial al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care a făcut din Unire un stat unitar:

„Fără trecut nu există prezent și nici viitor.

Alexandru Ioan Cuza este începutul României, cel care a făcut din Unire un stat. În București, înainte de 24 ianuarie 1859, a fost găzduit în vecinătatea Parcului Carol I, de Dimitrie Alexandru Bosianu, un om al generației Unirii.

Înaintașii noștri au văzut Unirea nu ca pe o dorință, ci ca pe o datorie. Avem obligația morală să nu părăsim acest fapt istoric atunci când vorbim despre idealuri naționale.”, a mai adăugat suveranistul.

Unde i-a invitat Călin Georgescu pe români

Fostul candidat la prezidențiale i-a invitat pe români să vină sâmbătă în Parcul Carol din Capitală, pentru a cinsti această zi.

„Hora Unirii este, înainte de toate, un gest de legătură și de recunoaștere între românii de pretutindeni. Vă invit să cinstim, prin gest și prezență, hora frăției lăsată de înaintașii noștri.

Veniți să ne unim vocile și inimile pentru a cinsti clipa istorică ce a adus împreună Țara Românească și Moldova sub o singură cârmuire.”, a mai adăugat Georgescu.

În finalul mesajului său, Călin Georgescu subliniază: „România se face și se reface prin unire, cultură și patriotism. Atât!”.