B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mesajul lui Călin Georgescu. Unde i-a invitat pe români de Ziua Unirii: „Vă invit să cinstim”

Mesajul lui Călin Georgescu. Unde i-a invitat pe români de Ziua Unirii: „Vă invit să cinstim”

Ana Maria
19 ian. 2026, 18:58
Mesajul lui Călin Georgescu. Unde i-a invitat pe români de Ziua Unirii: Vă invit să cinstim
Călin Georgescu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis Călin Georgescu pentru Ziua Unirii
  2. De ce este importantă Unirea Principatelor Române pentru România de azi
  3. Unde i-a invitat Călin Georgescu pe români

Călin Georgescu a transmis un mesaj pentru Ziua Unirii. Sâmbătă, pe 24 ianuarie 2026, se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. În acest context, Georgescu a anunțat că va depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I. De asemenea, i-a invitat acolo pe toți cei care vor să sărbătorească această zi

Ce mesaj a transmis Călin Georgescu pentru Ziua Unirii

Într-o postare pe Facebook, Călin Georgescu a făcut un apel la unitate și respect față de trecut:

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, sărbătorim 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. Unirea se face prin unire.

La ora 12.00, voi depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, București. Astăzi, aici se adună memoria statului român, în liniște și demnitate.”, a scris Georgescu.

De ce este importantă Unirea Principatelor Române pentru România de azi

Georgescu amintește că „Fără trecut nu există prezent și nici viitor.” El evidențiază rolul esențial al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, care a făcut din Unire un stat unitar:

„Fără trecut nu există prezent și nici viitor.

Alexandru Ioan Cuza este începutul României, cel care a făcut din Unire un stat. În București, înainte de 24 ianuarie 1859, a fost găzduit în vecinătatea Parcului Carol I, de Dimitrie Alexandru Bosianu, un om al generației Unirii.

Înaintașii noștri au văzut Unirea nu ca pe o dorință, ci ca pe o datorie. Avem obligația morală să nu părăsim acest fapt istoric atunci când vorbim despre idealuri naționale.”, a mai adăugat suveranistul.

Unde i-a invitat Călin Georgescu pe români

Fostul candidat la prezidențiale i-a invitat pe români să vină sâmbătă în Parcul Carol din Capitală, pentru a cinsti această zi.

Hora Unirii este, înainte de toate, un gest de legătură și de recunoaștere între românii de pretutindeni. Vă invit să cinstim, prin gest și prezență, hora frăției lăsată de înaintașii noștri.

Veniți să ne unim vocile și inimile pentru a cinsti clipa istorică ce a adus împreună Țara Românească și Moldova sub o singură cârmuire.”, a mai adăugat Georgescu.

În finalul mesajului său, Călin Georgescu subliniază: „România se face și se reface prin unire, cultură și patriotism. Atât!”.

Tags:
Citește și...
Procurorul Bogdan Pârlog rămâne cu sancțiunea aplicată de CSM. Magistratul va primi salariul diminuat pe trei luni
Eveniment
Procurorul Bogdan Pârlog rămâne cu sancțiunea aplicată de CSM. Magistratul va primi salariul diminuat pe trei luni
Jocurile video și dansul, aliați împotriva îmbătrânirii creierului. Ce arată un studiu recent
Eveniment
Jocurile video și dansul, aliați împotriva îmbătrânirii creierului. Ce arată un studiu recent
Motivul pentru care unui pensionar i-au tăiat pensia cu 1.000 de lei: „Nu înțeleg de ce, eu am muncit peste 41 de ani”
Eveniment
Motivul pentru care unui pensionar i-au tăiat pensia cu 1.000 de lei: „Nu înțeleg de ce, eu am muncit peste 41 de ani”
Femeie înjunghiată de fostul iubit într-un bloc din București. Imagini halucinante cu atacul! (VIDEO)
Eveniment
Femeie înjunghiată de fostul iubit într-un bloc din București. Imagini halucinante cu atacul! (VIDEO)
Magazin devastat de români la Londra. Huliganii au fugit înainte de sosirea poliției (VIDEO)
Eveniment
Magazin devastat de români la Londra. Huliganii au fugit înainte de sosirea poliției (VIDEO)
Românii din diaspora, chemați la centrele militare în caz de mobilizare. Ce riscă aceștia, dacă nu se prezintă
Eveniment
Românii din diaspora, chemați la centrele militare în caz de mobilizare. Ce riscă aceștia, dacă nu se prezintă
Schimbări majore pentru prosumatorii din România. Ce se modifică și ce urmărește statul
Eveniment
Schimbări majore pentru prosumatorii din România. Ce se modifică și ce urmărește statul
Înțelegeri pe banii șoferilor. Cum au fot păcăliți românii de mai multe service-uri auto și două companii de asigurări. Amenzi de milioane de euro date de Consiliul Concurenței
Eveniment
Înțelegeri pe banii șoferilor. Cum au fot păcăliți românii de mai multe service-uri auto și două companii de asigurări. Amenzi de milioane de euro date de Consiliul Concurenței
Cum a adoptat Viorica Dăncilă un băiat și de ce nu a avut copii biologici: „Prima dată, soțul meu s-a uitat la mine un pic nedumerit”
Eveniment
Cum a adoptat Viorica Dăncilă un băiat și de ce nu a avut copii biologici: „Prima dată, soțul meu s-a uitat la mine un pic nedumerit”
ULTIMA ORĂ: Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Fiul și nepotul mercenarului au ieșit din închisoare. Vor sta în arest la domiciliu UPDATE
Eveniment
ULTIMA ORĂ: Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Fiul și nepotul mercenarului au ieșit din închisoare. Vor sta în arest la domiciliu UPDATE
Ultima oră
19:03 - Procurorul Bogdan Pârlog rămâne cu sancțiunea aplicată de CSM. Magistratul va primi salariul diminuat pe trei luni
18:53 - Jocurile video și dansul, aliați împotriva îmbătrânirii creierului. Ce arată un studiu recent
18:45 - Ședință cu scandal la PNL. Rareș Bogdan își atacă șeful. Critici dure la adresa lui Ilie Bolojan
18:28 - Parlamentar condamnat pentru conducere fără permis. Paul Ciprian Pintea a devenit „vedeta” Senatului după ce și-a trecut în CV un site de matrimoniale, la școli absolvite
18:17 - Motivul pentru care unui pensionar i-au tăiat pensia cu 1.000 de lei: „Nu înțeleg de ce, eu am muncit peste 41 de ani”
18:16 - Femeie înjunghiată de fostul iubit într-un bloc din București. Imagini halucinante cu atacul! (VIDEO)
17:43 - BNR a anunțat ce se întâmplă cu dobânda cheie. Motivul pentru care a luat această decizie
17:38 - Șef tehnocrat la Apele Române. Doru Dragoş Cazan își intră în pâine din 20 ianuarie
17:27 - Un lider PSD, atac frontal la Ilie Bolojan: „Poate aude și apostolul austerității. Ajunge cu creșterile de taxe și impozite!”
17:21 - Prima ședință a Coaliției din acest an s-a lăsat cu scandal. Toată lumea se ceartă cu toată lumea