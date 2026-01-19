Procurorul militar Bogdan Pârlog va rămâne cu salariul diminuat pe trei luni, aplicată de CSM. ÎCCJ a respins contestația formulată de magistrat la decizia Secției pentru Procurori a CSM.

Sancțiune pentru procurorul militar Bogdan Pârlog

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut, printr-o decizie pronunțată luni, 19 ianuarie, sancțiunea aplicată de Consiliul Superior al Magistraturii pentru procurorul militar Bogdan Pârlog. Potrivit hotărârii CSM din iunie 2025, magistratul a fost sancţionat disciplinar cu diminuarea salariului cu 10% pe o perioadă de 3 luni. El a fost găsit vinovat pentru că nu a respectat un ordin emis de procurorul ierarhic superior.

Această sancțiune a fost menținută și de Completul de 5 judecători în materie civilă al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Instanța a soluționat recursul formulat de Bogdan Ciprian Pârlog, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti. El a atacat hotărârea nr. 7P din 11 iunie 2025.

„Prin hotărârea atacată, domnul procuror fusese sancţionat disciplinar cu diminuarea indemnizaţiei de încadrare brute lunare cu 10% pe o perioadă de 3 luni, în temeiul art. 273 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Înalta Curte a respins recursul ca nefondat şi a constatat definitiv că abaterea disciplinară a fost săvârşită cu vinovăţia cerută de lege, în raport cu circumstanţele concrete ale cauzei. Instanţa supremă a reţinut comiterea abaterii disciplinare prevăzute de art. 271 lit. f) din Legea nr. 303/2022, constând în nerespectarea de către procuror a dispoziţiilor procurorului ierarhic superior, date în scris şi în conformitate cu legea”, a transmis ÎCCJ într-un comunicat de presă.

Pentru ce a fost sancționat procurorul

Procurorul militar Bogdan Pârlog a fost găsit responabil pentru emiterea unui ordin prin care a dispus să nu fie respectat un alt ordin emis de procurorul procurorul general al Parchetului militar de pe lângă Curtea de Apel. CSM a stabilit că, astfel, a fost încălcate dispoziţiile legale în materie administrativă, principiul organizării ierarhice a parchetelor şi caracterul executoriu al unui act administrativ aflat în vigoare.

„Se subliniază că respectivele dispoziţii nu priveau modalitatea de soluţionare a unor cauze. Prin sancţiunea disciplinară definitivă aplicată, Înalta Curte delimitează clar între autonomia profesională a magistraţilor şi obligaţia de a respecta dispoziţiile administrative legale, reafirmând principiul legalităţii şi al respectării statutului profesional”, mai transmite Instanţa supremă, în comunicat.

Bogdan Pârlog este preşedinte al Asociaţiei „Iniţiativa pentru Justiţie” și unul dintre cei mai vehemenţi contestatari ai CSM. El a fost sancționat de mai multe ori, de CSM, inclusiv pentru declaraţii care ar aduce „atingere prestigiului justiţiei”. Este procurorul militar care a deschis împotriva jandarmilor acuzați de violențe la mitingul din 10 august 2018.

Totodată, a făcut parte din primul grup de care a acceptat să discute în mod public, la întâlnirea din luna decembrie 2025 la , despre problemele grave din justiţie.