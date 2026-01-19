B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Noi facilități pentru transportul școlar. Legea a intrat în vigoare zilele acestea

Noi facilități pentru transportul școlar. Legea a intrat în vigoare zilele acestea

Adrian Teampău
19 ian. 2026, 19:33
Noi facilități pentru transportul școlar. Legea a intrat în vigoare zilele acestea
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Regulile transportului școlar au fost schimbate
  2. Cum justifică autorii legii noile modificări

gulile transportului școlar pentru elevi au fost schimbate, la începutul acestui an, printr-un act normativ care se aplică din 18 ianuarie.

Regulile transportului școlar au fost schimbate

Elevii și liceenii care fac naveta între localitatea de domiciliu și cea în care se află unitatea școlară la care sunt înscriși, vor beneficia de transport gratuit pentru susținerea examenelor naționale. Regulile transportului școlar au fost schimbate printr-o lege care a intrat în vigoare din 18 ianuarie. Actul normativ îi vizează pe elevii din ciclurile primar, gimnazial sau liceal care sunt școlarizați în alte localități decât cele de domiciliu.

Concret, o noua reglementare modifică Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023. Conform noilor prevederi, liceenii navetiști, înscriși la o unitate școlară din altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de transport gratuit când merg să susțină probele examenului național de bacalaureat.

Noile facilități se aplică și elevilor din învățământul primar sau gimnazial, inclusiv celor din învățământul special sau vocațional, care susțin probele la Evaluarea Națională.

Anterior, în forma inițială, legea învățământului stabilea că elevii școlarizați într-o altă localitate decât cea de domiciliu beneficiază de decontarea transportului public rutier județean și interjudețean doar pe durata cursurilor școlare. Suma decontată se stabilește în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și cea în care se află școala, pentru deplasările dus-întors.

Cum justifică autorii legii noile modificări

Autorii legii susțin că Regulile transportului școlar au fost schimbate pentru a oferi un sprijin suplimentar elevilor. Potrivit acestora, există un vid legislativ care îi afectează pe elevii navetiști din clasele terminale. Aceștia nu mai beneficiază de transport gratuit după finalizarea cursurilor școlare. Ei nu mai dreptul la decontarea transportului pentru a participa la examenele naționale, dat fiind că probele sunt programate, în lunile iunie – august.

În expunerea de motive, ce însoțește legea, se arată că această situație este de natură să-i afecteze pe elevii navetiști. Ei sunt obligați să suporte costuri suplimentare pentru a ajunge la centrele de examen.

Or, de aici apar situații de inechitate școlară și riscuri mai mari de absenteism ori, chiar de abandon școlar. Este posibil ca mulți elevi, aflați în situații de vulnerabilitate, să renunțe la susținerea examenelor.

În termen de 90 de zile, vor trebui modificate și normele metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi.

Tags:
Citește și...
Caz șocant în România: Un bărbat a fost decapitat cu o ghilotină într-un apartament închiriat
Eveniment
Caz șocant în România: Un bărbat a fost decapitat cu o ghilotină într-un apartament închiriat
Cum să plătești mai puțin la curent: Doar 2% dintre români profită de ofertele mai ieftine. Cum se schimbă furnizorul în 5 minute
Eveniment
Cum să plătești mai puțin la curent: Doar 2% dintre români profită de ofertele mai ieftine. Cum se schimbă furnizorul în 5 minute
Procurorul Bogdan Pârlog rămâne cu sancțiunea aplicată de CSM. Magistratul va primi salariul diminuat pe trei luni
Eveniment
Procurorul Bogdan Pârlog rămâne cu sancțiunea aplicată de CSM. Magistratul va primi salariul diminuat pe trei luni
Mesajul lui Călin Georgescu. Unde i-a invitat pe români de Ziua Unirii: „Vă invit să cinstim”
Eveniment
Mesajul lui Călin Georgescu. Unde i-a invitat pe români de Ziua Unirii: „Vă invit să cinstim”
Jocurile video și dansul, aliați împotriva îmbătrânirii creierului. Ce arată un studiu recent
Eveniment
Jocurile video și dansul, aliați împotriva îmbătrânirii creierului. Ce arată un studiu recent
Motivul pentru care unui pensionar i-au tăiat pensia cu 1.000 de lei: „Nu înțeleg de ce, eu am muncit peste 41 de ani”
Eveniment
Motivul pentru care unui pensionar i-au tăiat pensia cu 1.000 de lei: „Nu înțeleg de ce, eu am muncit peste 41 de ani”
Femeie înjunghiată de fostul iubit într-un bloc din București. Imagini halucinante cu atacul! (VIDEO)
Eveniment
Femeie înjunghiată de fostul iubit într-un bloc din București. Imagini halucinante cu atacul! (VIDEO)
Magazin devastat de români la Londra. Huliganii au fugit înainte de sosirea poliției (VIDEO)
Eveniment
Magazin devastat de români la Londra. Huliganii au fugit înainte de sosirea poliției (VIDEO)
Românii din diaspora, chemați la centrele militare în caz de mobilizare. Ce riscă aceștia, dacă nu se prezintă
Eveniment
Românii din diaspora, chemați la centrele militare în caz de mobilizare. Ce riscă aceștia, dacă nu se prezintă
Schimbări majore pentru prosumatorii din România. Ce se modifică și ce urmărește statul
Eveniment
Schimbări majore pentru prosumatorii din România. Ce se modifică și ce urmărește statul
Ultima oră
21:11 - Victor Ponta, despre poziționarea României în disputa dintre Donald Trump și UE. Ce ar face în locul președintelui Nicușor Dan (VIDEO)
21:07 - Trump îl vrea pe Aleksandr Lukaşenko în „Consiliul de Pace”. Pe cine a mai invitat președintele american
20:58 - Victor Ponta critică dur absența lui Nicușor Dan de la Davos: „Avem cea mai slabă echipă de politică externă după 1990”. Cum a ajuns să îl laude pe Băsescu (VIDEO)
20:09 - A murit Valentino, celebrul designer italian. Ce mesaje au transmis liderii Italiei
20:06 - Atac la slujba de duminică. Peste 160 de creștini au fost răpiți în Nigeria
19:54 - Caz șocant în România: Un bărbat a fost decapitat cu o ghilotină într-un apartament închiriat
19:42 - Criză politică la Sofia: Președintele Bulgariei a anunțat că demisionează. Ce a declarat Rumen Radev
19:30 - Cum să plătești mai puțin la curent: Doar 2% dintre români profită de ofertele mai ieftine. Cum se schimbă furnizorul în 5 minute
19:03 - Procurorul Bogdan Pârlog rămâne cu sancțiunea aplicată de CSM. Magistratul va primi salariul diminuat pe trei luni
18:58 - Mesajul lui Călin Georgescu. Unde i-a invitat pe români de Ziua Unirii: „Vă invit să cinstim”