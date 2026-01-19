gulile transportului școlar pentru elevi au fost schimbate, la începutul acestui an, printr-un care se aplică din 18 ianuarie.

Elevii și liceenii care fac între localitatea de domiciliu și cea în care se află unitatea școlară la care sunt înscriși, vor beneficia de transport gratuit pentru susținerea . Regulile transportului școlar au fost schimbate printr-o lege care a intrat în vigoare din 18 ianuarie. Actul normativ îi vizează pe elevii din ciclurile primar, gimnazial sau liceal care sunt școlarizați în alte localități decât cele de domiciliu.

Concret, o noua reglementare modifică . Conform noilor prevederi, liceenii navetiști, înscriși la o unitate școlară din altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază de transport gratuit când merg să susțină probele examenului național de bacalaureat.

Noile facilități se aplică și elevilor din învățământul primar sau gimnazial, inclusiv celor din învățământul special sau vocațional, care susțin probele la Evaluarea Națională.

Anterior, în forma inițială, legea învățământului stabilea că elevii școlarizați într-o altă localitate decât cea de domiciliu beneficiază de decontarea transportului public rutier județean și interjudețean doar pe durata cursurilor școlare. Suma decontată se stabilește în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și cea în care se află școala, pentru deplasările dus-întors.

Cum justifică autorii legii noile modificări

Autorii legii susțin că Regulile transportului școlar au fost schimbate pentru a oferi un sprijin suplimentar elevilor. Potrivit acestora, există un vid legislativ care îi afectează pe elevii navetiști din clasele terminale. Aceștia nu mai beneficiază de transport gratuit după finalizarea cursurilor școlare. Ei nu mai dreptul la decontarea transportului pentru a participa la examenele naționale, dat fiind că probele sunt programate, în lunile iunie – august.

În expunerea de motive, ce însoțește legea, se arată că această situație este de natură să-i afecteze pe elevii navetiști. Ei sunt obligați să suporte costuri suplimentare pentru a ajunge la centrele de examen.

Or, de aici apar situații de inechitate școlară și riscuri mai mari de absenteism ori, chiar de abandon școlar. Este posibil ca mulți elevi, aflați în situații de vulnerabilitate, să renunțe la susținerea examenelor.

În termen de 90 de zile, vor trebui modificate și normele metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi.