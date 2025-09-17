Călin Georgescu își va face apariția pentru prima oară în public, după punerea sub acuzare și trimiterea în judecată în dosarul tentativei de lovitură de stat. Fostul candidat este așteptat la poliție conform procedurii de control judiciar.

Călin Georgescu este așteptat la poliție

Fostul candidat la , trimis în judecată de este așteptat să se prezinte la poliție în cadrul procedurii de control judiciar. Călin Georgescu trebuie să semneze documentele aferente procedurii, la poliție. El rămâne sub control judiciar după ce, săptămâna trecută, judecătorii au respins contestația privind ridicarea măsurii.

Pentru fostul candidat este prima apariție publică după ce Parchetul General a anunțat că l-a trimis în judecată. În fața sediului poliției, au început să se strângă susținătorii săi, Georgescu fiind așteptat să facă declarații legat de dosarul penal.

Fostul candidat Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru șase infracțiuni, cea mai gravă fiind complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale. În același dosar, procurorii au mai decis să-i trimită în fața instanței pe Horațiu Potra și pe 20 dintre mercenarii acestuia.

La fel ca și Georgescu, aceștia sunt acuzați de mai multe , între care tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

Horațiu Potra a fugit din România

Spre deosebire de Călin Georgescu, aflat sub , mercenarul Horațiu Potra a reușit să fugă din țară, fiind însoțit de fiul său, Dorian și un alt membru al familiei. Alexandru. Aceștia au fost dați în urmărire internațională, însă autoritățile nu au indicii despre locul în care s-ar afla. Pe de altă parte, procurorul general, Alex Florența, a declarat că există indicii că Horațiu Potra ar fi cerut azil în Rusia.

„Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact pentru a se putea solicita statului respectiv unde se află extradărea în România în baza mandatului internaţional de arestare, nu avem. Avem indicii. Ce vă mai pot spune în schimb că există date certe care au rezultat din anchetă că în acest moment Horaţiu Potra încearcă să-şi obţină, face demersuri în legătură cu autorităţile din Rusia pentru obţinere de azil”, a afirmat Alex Florenţa, într-o conferință de presă

Pe numele mercenarului a fost emis mandat de arestare în lipsă pentru acuzațiile din dosarul penal în care a fost trimis în judecată.

Acuzațiile procurorilor în cazul Călin Georgescu

Parchetul General a emis un comunicat de presă în care a prezentat faptele pentru care va fi judecat Călin Georgescu. Acestea s-au petrecut în contextul deciziei din 6 decembrie 2024 prin care Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale.

La o zi după această decizie, susțin procurorii, în dimineața zilei de 7 decembrie 2024, Călin Georgescu s-a întâlnit la Ciolpani, județul Ilfov, la un centru de echitație, cu Horațiu Potra, care l-a susținut financiar pe parcursul campaniei electorale. Cei doi au pus la cale un plan prin care să provoace haos și să ducă la răsturnarea ordinii constituționale.

Astfel, susțin procurorii, Horațiu Potra și mercenarii săi urmau să se implice, pe 8 decembrie, la București, în mișcările de protest puse la cale împotriva deciziei CCR. Aceștia intenționau să provoace acțiuni violente cu caracter subversiv, având ca scop deturnarea caracterului pașnic al acțiunilor de protest.

„Strategia urmărea, prin contagiune emoțională și comportamentală dublată de manipularea emoțiilor colective, în contextul unui moment de maximă tensiune socială, schimbarea ordinii constituționale ori îngreunarea sau împiedicarea exercitării puterii de stat”, susțin procurorii.

Georgescu, coordonatorul acțiunilor lui Potra

Procurorii susțin că Georgescu ar fi întreținut și întărit „rezoluția infracțională a lui Potra”. El s-a întâlnit cu mercenarul, „în condiții de clandestinitate” pentru a discuta planul pe care urmau să-l pună în aplicare. Călin Georgescu avea să dea un mesaj, în ziua următoare, pentru susținătorii săi, îndemnându-i să acționeze concret.

De asemenea, cei implicați urmau să transmită informații false cu caracter alarmist și potențial manipulator, dar și îndemnuri vizând continuarea votului, în ciuda anulării alegerilor. Ei aveau să transmită acestea prin intermediul unei televiziuni, în seara zilei de 7 decembrie 2024, susțin procurorii.

„Protestele urmau să fie deturnate în acțiuni violente apte să desăvârșească politica revizionistă a lui Georgescu, în sensul împiedicării exercitării puterii legitime în stat și al asigurării reconfigurării ordinii constituționale, prin detașarea de principiile sale fundamentale și de regulile statului de drept, punând în pericol siguranța națională”, a arătat Parchetul.

Dosarul se va judeca la Curtea de Apel București, iar conform anchetatorilor, pe timpul investigației, Călin Georgescu s-a prevalat de dreptul la tăcere.

Avocatul apărării respinge acuzațiile

Lucian Catrinoiu, avocatul lui Călin Georgescu, respinge acuzațiile formulate de procurori. El spune că rechizitoriul întocmit în dosarul în care fostul prezidențiabil este acuzat de instigare la răsturnarea ordinii constituționale este un simulacru.

„Un simulacru de rechizitoriu, care va fi desființat de Justiție, pentru că, să nu uităm, Justiția se înfăptuiește de către Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și de către celelalte instanțe judecătorești”, a declarat avocatul, conform Realitatea Plus.