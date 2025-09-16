Parchetul General a finalizat cercetările în cazul lui Călin Georgescu și a trimis dosarul penal la instanță, pentru judecată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale va fi judecat, în acest caz, alături de alte 21 de persoane. Ancheta în cazul lui Călin Georgescu a fost inalizată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii au reținut în sarcina acestuia mai multe acuzații, de la tentativă de răsturnare a ordinii constituționale, la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni.
Parchetul a anunțat, de luni, 15 septembrie 2025, că a finalizat rechizitoriul în acest caz. Alături de Călin Georgescu, cel mai cunoscut dintre inculpați este Horațiu Potra, fostul șef al grupării de mercenari care a îndemnat la revolte de stradă.
În luna februarie, procurorii din cadrul Parchetului General au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Călin Georgescu pentru șase capete de acuzare:
Anchetatorii care au instrumentat cazul susțin că Georgescu și Horațiu Potra au pus la cale un plan pentru răsturnarea ordinii constituționale. Cei doi s-au întâlnit, în acest sens, pe 7 decembrie 2024. Potrivit rechizitoriului, discuțiile au vizat organizarea unor manifestații violente la București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.
Planul implica acțiuni de natură violentă, concomitent cu operaiuni de propagandă și de răspândire a unor informații false, menite să alimenteze tensiunile sociale.
În seara zilei de 7 decembrie, membrii grupului Potra s-au întâlnit la Mediaș și au decis să meargă în capitală ca să ia parte la protestele anunțate, în contextul anulări alegerilor prezidențiale. Aceștia au pornit cu șapte autoturisme. Conform rechizitoriului, membrii grupării erau înarmați cu cuțite, bastoane telescopice, boxuri metalice, spray-uri iritante, topoare, două pistoale și 65 de articole pirotehnice de mare putere.
Investigațiile procurorilor și perchezițiile la sediile mercenarilor au dus la descoperirea unui adevărat depozit de armament și explozibili în locuința lui Horațiu Potra. În casa acestuia au fost descoperite, ascunse, trei aruncătoare de grenade, pistoale-mitralieră, 18 pistoale semiautomate, aproape 3.000 de cartușe, peste 40 de grenade și proiectile pentru lansatoare.
Călin Georgescu este acuzat că a participat la pregătirea planului și că a discutat cu liderul grupării de mercenari. De asemenea, ar fi transmis mesaje și informații false cu caracter alarmist în spațiul public și ar fi apelat la lideri ai unor organizații radicale pentru mobilizarea susținătorilor.
Procurorii mai susțin că în contextul anulării alegerilor au fost activate rețele de propagandă online care promovau discursuri extremiste, antieuropene și proruse. Mesajele au fost răspândite pe platforme precum Facebook și TikTok, fiind asociate campaniilor de susținere pentru Georgescu.