Procurorii au finalizat dosarul Călin Georgescu. Fostul candidat va fi judecat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale

Procurorii au finalizat dosarul Călin Georgescu. Fostul candidat va fi judecat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale

Adrian Teampău
16 sept. 2025, 11:20
Procurorii au finalizat dosarul Călin Georgescu. Fostul candidat va fi judecat pentru complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale
Călin Georgescu. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Parchetul General a finalizat cercetările în cazul lui Călin Georgescu și a trimis dosarul penal la instanță, pentru judecată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale.

Călin Georgescu pus sub acuzare de procurori

Fostul candidat la alegerile prezidențiale va fi judecat, în acest caz, alături de alte 21 de persoane. Ancheta în cazul lui Călin Georgescu a fost inalizată de Parchetul  de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Procurorii au reținut în sarcina acestuia mai multe acuzații, de la tentativă de răsturnare a  ordinii constituționale, la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni.

Parchetul a anunțat, de luni, 15 septembrie 2025, că a finalizat rechizitoriul în acest caz. Alături de Călin Georgescu, cel mai cunoscut dintre inculpați este Horațiu Potra, fostul șef al grupării de mercenari care a îndemnat la revolte de stradă.

În luna februarie, procurorii din cadrul Parchetului General au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Călin Georgescu pentru șase capete de acuzare:

  • instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, prev. de art.47 C.p rap. la art.32 C.p. rap. la art.397 alin.2 C.p.
  • comunicarea de informații false, prev. de art.404 C.p.
  • fals în declarații în formă continuată, prev. de art.326 alin. 1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațile de avere)
  • iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prev. de art. 3 alin.1 din O.U.G. 31/2002
  • promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5  din O.U.G. 31/2002
  • iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii, prev. de art. 6 alin.1 din Legea 157/2018”, a anunâat în februarie Parchetul General.

Ce acuzații au formulat procurorii

Anchetatorii care au instrumentat cazul susțin că Georgescu și Horațiu Potra au pus la cale un plan pentru răsturnarea ordinii constituționale. Cei doi s-au întâlnit, în acest sens, pe 7 decembrie 2024. Potrivit rechizitoriului, discuțiile au vizat organizarea unor manifestații violente la București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.

Planul implica acțiuni de natură violentă, concomitent cu operaiuni de propagandă și de răspândire a unor informații false, menite să alimenteze tensiunile sociale.

În seara zilei de 7 decembrie, membrii grupului Potra s-au întâlnit la Mediaș și au decis să meargă în capitală ca să ia parte la protestele anunțate, în contextul anulări alegerilor prezidențiale. Aceștia au pornit cu șapte autoturisme. Conform rechizitoriului, membrii grupării erau înarmați cu cuțite, bastoane telescopice, boxuri metalice, spray-uri iritante, topoare, două pistoale și 65 de articole pirotehnice de mare putere.

Ei au fost reținuți, pe traseu, dat fiind că poliția a instituit filtre pe raza județelor Ilfov și Dâmbovița, reușind să oprească vehiculele înainte să ajungă în Capitală.

Călin Georgescu în legătură cu Horațiu Potra

Investigațiile procurorilor și perchezițiile la sediile mercenarilor au dus la descoperirea unui adevărat depozit de armament și explozibili în locuința lui Horațiu Potra. În casa acestuia au fost descoperite, ascunse, trei aruncătoare de grenade, pistoale-mitralieră, 18 pistoale semiautomate, aproape 3.000 de cartușe, peste 40 de grenade și proiectile pentru lansatoare.

Călin Georgescu este acuzat că a participat la pregătirea planului și că a discutat cu liderul grupării de mercenari. De asemenea, ar fi transmis mesaje și informații false cu caracter alarmist în spațiul public și ar fi apelat la lideri ai unor organizații radicale pentru mobilizarea susținătorilor.

Procurorii mai susțin că în contextul anulării alegerilor au fost activate rețele de propagandă online care promovau discursuri extremiste, antieuropene și proruse. Mesajele au fost răspândite pe platforme precum Facebook și TikTok, fiind asociate campaniilor de susținere pentru Georgescu.

