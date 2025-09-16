Parchetul General a finalizat cercetările în cazul lui Călin Georgescu și a trimis la instanță, pentru judecată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale este acuzat de complicitate la instigare la răsturnarea ordinii constituționale.

Călin Georgescu pus sub acuzare de procurori

Fostul candidat la alegerile prezidențiale va fi judecat, în acest caz, alături de alte 21 de persoane. Ancheta în cazul lui Călin Georgescu a fost inalizată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. au reținut în sarcina acestuia mai multe acuzații, de la tentativă de răsturnare a ordinii constituționale, la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni.

Parchetul a anunțat, de luni, 15 septembrie 2025, că a finalizat rechizitoriul în acest caz. Alături de Călin Georgescu, cel mai cunoscut dintre inculpați este Horațiu Potra, fostul șef al grupării de mercenari care a îndemnat la revolte de stradă.

În luna februarie, procurorii din cadrul au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Călin Georgescu pentru șase capete de acuzare:

instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată, prev. de art.47 C.p rap. la art.32 C.p. rap. la art.397 alin.2 C.p.

comunicarea de informații false, prev. de art.404 C.p.

fals în declarații în formă continuată, prev. de art.326 alin. 1 C.p. cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (privind sursele de finanțare a campaniei electorale și declarațile de avere)

iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup, prev. de art. 3 alin.1 din O.U.G. 31/2002

promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din O.U.G. 31/2002

iniţierea sau constituirea unei organizaţii cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de organizaţii, prev. de art. 6 alin.1 din Legea 157/2018”, a anunâat în februarie Parchetul General.

Ce acuzații au formulat procurorii

Anchetatorii care au instrumentat cazul susțin că Georgescu și Horațiu Potra au pus la cale un plan pentru răsturnarea ordinii constituționale. Cei doi s-au întâlnit, în acest sens, pe 7 decembrie 2024. Potrivit rechizitoriului, discuțiile au vizat organizarea unor manifestații violente la București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.

Planul implica acțiuni de natură violentă, concomitent cu operaiuni de propagandă și de răspândire a unor informații false, menite să alimenteze tensiunile sociale.

În seara zilei de 7 decembrie, membrii grupului Potra s-au întâlnit la Mediaș și au decis să meargă în capitală ca să ia parte la protestele anunțate, în contextul anulări alegerilor prezidențiale. Aceștia au pornit cu șapte autoturisme. Conform rechizitoriului, membrii grupării erau înarmați cu cuțite, bastoane telescopice, boxuri metalice, spray-uri iritante, topoare, două pistoale și 65 de articole pirotehnice de mare putere.

Ei au fost reținuți, pe traseu, dat fiind că poliția a instituit filtre pe raza județelor Ilfov și Dâmbovița, reușind să oprească vehiculele înainte să ajungă în Capitală.

Călin Georgescu în legătură cu Horațiu Potra