Călin Matieș (PSD): Nu cred că vreun magistrat care a ieșit la pensie are vreo problemă cu nivelul de trai sau cu coșul zilnic, așa cum au ceilalți pensionari sau celelalte persoane din România. Nu e momentul să facă presiuni (VIDEO)

. Magistrații , deci chiar ei au decis pentru ei, că statul le datoreză bani din perioada 2010-2022. Numai că Executivul nu-și permite să achite aceste sume, susțin surse guvernamentale pentru

Senatorul PSD, Călin Matieș, a avut o intervenție în emisiunea „News Pass”, moderată de Laura Chiriac, unde a comentat acest subiect. Matieș este de părere că niciun magistrat care a ieșit la pensie cu siguranță nu are vreo problemă cu nivelul de trai sau cu coșul zilnic, așa cum au ceilalți pensionari. De asemenea, senatorul mai spune că nu e momentul ca magistrații să facă presiuni din această cauză.

„Cu siguranță, au motive reale de nemulțumire, vorbim nu de magistrați, vorbim de oamenii din societatea civilă.

Vorbim de pensii de 22.000, partea contributivă de 2.000 de lei, 20.000 lei – vin de la stat și tot sunt nemulțumiți și tot vor 1,7 miliarde de la bugetul de stat. Că au ieșit la pensie la 45-47-50 de ani. Bun, așa sunt legile. O să spună cineva, domnule, dar dumneavoastră ați dat legile. Eu am înțeles, dar nu cred că vreun magistrat are vreo problemă cu inflația. Nu cred că vreun magistrat care a ieșit la pensie are vreo problemă cu nivelul de trai sau cu coșul zilnic, așa cum îl au ceilalți pensionari sau celelalte persoane din România. Nu cred că este deontologic. Nu cred că că este momentul ca dânșii acum să facă presiuni.

Am citit un articol că dacă nu li se îndeplinesc la timp, dacă nu se fac plățile, ei vor deschide alte procese cu statul român, deci și o amenințare.

Eu discut acum despre magistrați. Cu siguranță alte persoane din sectorul public nu au pensiile pe care le au magistrații. Nu au avut salariile pe care le au magistrații, nu au ieșit la pensie la 45 de ani.”