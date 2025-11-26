O călugăriță româncă a dat dovadă de multă pricepere în dirijarea circulație, atunci când a reușit să decongestioneze un ambuteiaj din centrul Romei. Gestul ei, o dovadă a omeniei, a fdevenit viral și a dus la aprecieri atât din partea comunității italiene, cât și a celei românești.

Ce detaliu a atras atenția oamenilor la călugărița româncă

Incidentul care a făcut înconjurul lumii s-a întâmplat în urmă cu o săptămână, joi, 20 noiembrie 2025. Aflată într-o intersecție aglomerată, între Via dei Querceti și Via di San Giovanni in Laterano, una dintre zonele centrale ale Romei, călugărița a reușit cu o fermitate de fier să decongestioneze traficul aglomerat.

A identificat rapid cauza problemei, un care rămăsese blocat între două mașini parcate neregulamentar, iar de acolo până la a ajunge să dirijeze o intersecție aglomerată nu a mai fost mult. Cu viziune și gesturile demne de un polițist rutier, călugărița a reușit să pună în mișcare cozile de mașini care se întindeau pe străzi întregi. Important a fost nu doar că ea a știut când să le spună șoferilor să avanseze sau să se oprească, ori chiar să schimbe direcția, ci și că oamenii i-au dat ascultare și au început să lucreze împreună pentru un scop comun.

Ca un înger sosit de nicăieri, călugărița și-a făcut apariția în haosul general, îmbrăcată în haine religioase și… purtând adidași roșii de sport. În acea figură mică și firavă, șoferii și pietonii care începuseră să-și piardă răbdarea, au văzut salvarea.

Protagonista aceste scene parcă desprinse dintr-un film este sora Emilia Simona Jitaru, membră a Congregației Surorilor Maestre Pioase Venerini.

Cum au comentat oamenii gestul făcut de o călugăriță româncă, în centrul Romei

Călugărița a rămas în intersecție până la sosirea poliției locale, care a preluat ulterior coordonarea traficului.

„Am făcut-o pentru că am simțit că era un lucru bun de făcut”, a spus ea pentru publicația . Sora Emilia a subliniat faptul că și-a dorit doar să nu ajute, nu să atragă atenția asupra ei.

Momentul, surprins de martori în filmări, a devenit viral pe rețelele de socializare și a fost relatat în presa italiană. Mulți șoferi au lăudat gestul făcut de romînă, în comentarii la postări.

„Mulțumim, Doamne!”, „O lecție de omenie și curaj”, „A făcut ce nu a făcut nimeni”, au fost o parte dintre comentarii.

Deși poate părea gest neînsemnat, inițiativa sorei Emilia vorbește despre implicare și spirit civic, într-o societate tot mai absorbită de propriile probleme.