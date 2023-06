Camera Deputaților a adoptat legea potrivit căreia orice act sexual cu un minor sub 16 ani este incriminat ca viol

Proiectul prin care orice act sexual cu un minor sub 16 ani este incriminat ca viol a fost adoptat miercuri, 28 iunie, de Camera Deputaților. Această propunere legislativă stabilește că vârsta consimțământului sexual este ridicată de la 14 la 16 ani, infracțiunea de viol asupra unui minor fiind incriminată dinstict.

Orice fără această lege „a constituit o portiță de scpăare pentru agresorii sexuali”, iar „de acum se va asigura un mediu mai sigur pentru copii, iar infractorii condamnați de viol nu vor mai beneficia de amânarea sau suspendarea pedepsei”, a spus ministrul Justiției, Alina Gorghiu.

Orice act sexual cu un minor sub 16 ani va fi incriminat ca viol

Acest proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 și a Legii nr. 135/2010.

Scopul acestei inițiative este cel de a ridica vârsta consimțământului sexual și de a incrimina distinct infracțiunea de viol săvârșită asupra unui minor, dar și cea de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor şi infracţiunea constând în determinarea sau înlesnirea întreţinerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori, cu forme agravante şi pedepse proporţionale.

„De astăzi, orice act sexual cu un minor sub 16 ani este incriminat ca viol! Am depus în iunie 2022 acest proiect, împreună cu alte colege parlamentar. Un an mai târziu, această lege devine realitate. Orice zi fără această lege a constituit o portiță de scăpare pentru agresorii sexuali. De acum, se va asigura un mediu mai sigur pentru copii, iar infractorii condamnați de viol nu vor mai beneficia de amânarea sau suspendarea pedepsei”, a transmis Alina Gorghiu, potrivit .

Nimeni nu va mai putea spune vreodată în nicio sală de judecată că un minor sub 16 ani a fost de acord să întrețină relații sexuale cu un adult.