Organizatorii de petreceri zgomotoase sau cei cărora le place să asculte muzică cu volum maxim, riscă amenzi usturătoare. Legislația în vigoare impune o serie de reguli de care trebuie să țină cont petrecăreții.

Cuprins:

Ce riscă petrecăreții zgomotoși

Care este valoarea amenzilor

Cei care organizează sau care ascultă muzică la un volum ridicat riscă de mii de lei. Sancțiunile sunt aplicate de polițiști, la solicitarea persoanelor deranjate sau din proprie inițiativă. Măsura este valabilă chiar și atunci când evenimentele zgomotoase se petrec în afara orelor de liniște.

Legea 61/1991, modificată și actualizată, sancționează pe cei care încalcă normele de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică. În plus, deoarece Curtea Constituțională (CCR) a stabilit că sintagma „în mediul urban” din legislația privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice este neconstituțională, amenzile se aplică și în mediul rural.

Conform reglementărilor în vigoare, reprezintă contravenție și poate fi sancționată cu amendă organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spațiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social, în mediul urban sau rural.

Sancțiuni sunt prevăzute și pentru cei care tulbură liniștea locatarilor prin producerea de sau prin folosirea oricărui aparat, obiect, instrumet muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințe sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora.

Organizarea unei petreceri zgomotoase poate fi sancționată chiar dacă are loc în afara orelor de liniște.

Amenzile pentru organizarea de petreceri zgomotoase sau folosirea aparaturii muzicale la volum mare sunt de până la 3.000 de lei, conform Legii 61/1991.