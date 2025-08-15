B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Amenzi usturătoare pentru petrecăreți. Ce riscă cei care dau muzica la maximum

Amenzi usturătoare pentru petrecăreți. Ce riscă cei care dau muzica la maximum

Adrian Teampău
15 aug. 2025, 14:45
Amenzi usturătoare pentru petrecăreți. Ce riscă cei care dau muzica la maximum
Sursa foto: Freepik.com

Organizatorii de petreceri zgomotoase sau cei cărora le place să asculte muzică cu volum maxim, riscă amenzi usturătoare. Legislația în vigoare impune o serie de reguli de care trebuie să țină cont petrecăreții.

Cuprins:

  • Ce riscă petrecăreții zgomotoși
  • Care este valoarea amenzilor

Ce riscă petrecăreții zgomotoși

Cei care organizează petreceri zgomotoase sau care ascultă muzică la un volum ridicat riscă amenzi de mii de lei. Sancțiunile sunt aplicate de polițiști, la solicitarea persoanelor deranjate sau din proprie inițiativă. Măsura este valabilă chiar și atunci când evenimentele zgomotoase se petrec în afara orelor de liniște.

Legea 61/1991, modificată și actualizată, sancționează pe cei care încalcă normele de conviețuire socială, ordinea și liniștea publică. În plus, deoarece Curtea Constituțională (CCR) a stabilit că sintagma „în mediul urban” din legislația privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice este neconstituțională, amenzile se aplică și în mediul rural.

Conform reglementărilor în vigoare, reprezintă contravenție și poate fi sancționată cu amendă organizarea de petreceri cu caracter privat și utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniștea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spațiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinația de locuințe sau cu caracter social, în mediul urban sau rural.

Care este valoarea amenzilor

Sancțiuni sunt prevăzute și pentru cei care tulbură liniștea locatarilor prin producerea de zgomote sau prin folosirea oricărui aparat, obiect, instrumet muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințe sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora.

Organizarea unei petreceri zgomotoase poate fi sancționată chiar dacă are loc în afara orelor de liniște.

Amenzile pentru organizarea de petreceri zgomotoase sau folosirea aparaturii muzicale la volum mare sunt de până la 3.000 de lei, conform Legii 61/1991.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Secretele unei supe de pui reușite. Cum se fierbe carnea corect și ce să NU faci niciodată
Eveniment
Secretele unei supe de pui reușite. Cum se fierbe carnea corect și ce să NU faci niciodată
Rusia se cutremură înaintea summit-ului Trump-Putin. Seism cu magnitudinea de 6 grade în Orientul Îndepărtat
Eveniment
Rusia se cutremură înaintea summit-ului Trump-Putin. Seism cu magnitudinea de 6 grade în Orientul Îndepărtat
Accident deosebit de grav! Un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Accident deosebit de grav! Un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața. Unde s-a petrecut incidentul
Andrei Caramitru i-a desființat pe cei care nu muncesc: “Poate dacii liberi ar trebui să se descurce între ei cu apă, cal, glod și multe multe mure de pădure. Între ei. Fără banii de la noi și de la UE”
Eveniment
Andrei Caramitru i-a desființat pe cei care nu muncesc: “Poate dacii liberi ar trebui să se descurce între ei cu apă, cal, glod și multe multe mure de pădure. Între ei. Fără banii de la noi și de la UE”
Newsweek: Pensiile speciale după tăierile lui Bolojan. Judecător tribunal: 17.000 lei, Înalta Curte – 32.000
Eveniment
Newsweek: Pensiile speciale după tăierile lui Bolojan. Judecător tribunal: 17.000 lei, Înalta Curte – 32.000
Caz terifiant! Cum a ajuns un deținut să își scoată ochii și să îi mănânce pentru a evita execuția
Externe
Caz terifiant! Cum a ajuns un deținut să își scoată ochii și să îi mănânce pentru a evita execuția
Unde a ales Nicușor Dan să meargă de Sfânta Maria. Imagini cu președintele și familia sa, la mănăstire (VIDEO)
Eveniment
Unde a ales Nicușor Dan să meargă de Sfânta Maria. Imagini cu președintele și familia sa, la mănăstire (VIDEO)
Minivacanță distrusă de CFR. Trenurile spre Litoral au întârzieri de până la 200 de minute
Eveniment
Minivacanță distrusă de CFR. Trenurile spre Litoral au întârzieri de până la 200 de minute
Țeapă la easybox? Ce-a pățit o femeie din București care comandase o cărticică pentru fetița ei: „Mi s-a rupt inima când am plecat acasă”
Eveniment
Țeapă la easybox? Ce-a pățit o femeie din București care comandase o cărticică pentru fetița ei: „Mi s-a rupt inima când am plecat acasă”
Cât de mult s-au scumpit alimentele în ultimii trei ani? Iată cum arătau prețurile în august 2022, comparativ cu august 2025
Eveniment
Cât de mult s-au scumpit alimentele în ultimii trei ani? Iată cum arătau prețurile în august 2022, comparativ cu august 2025
Ultima oră
15:03 - Secretele unei supe de pui reușite. Cum se fierbe carnea corect și ce să NU faci niciodată
14:58 - Rusia se cutremură înaintea summit-ului Trump-Putin. Seism cu magnitudinea de 6 grade în Orientul Îndepărtat
14:53 - Accident deosebit de grav! Un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața. Unde s-a petrecut incidentul
14:49 - Andrei Caramitru i-a desființat pe cei care nu muncesc: “Poate dacii liberi ar trebui să se descurce între ei cu apă, cal, glod și multe multe mure de pădure. Între ei. Fără banii de la noi și de la UE”
14:27 - Ramona Olaru spune totul verde-n față! Ce condiții trebuie să îndeplinească viitorul soț
14:23 - Ilie Bolojan, într-un interviu pentru Bloomberg: „Riscul de incapacitate de plată este foarte mare. Următoarele 6 luni vor fi cruciale. Trebuie să implementăm aceste reforme într-un ritm rapid”
14:19 - Taxe și impozite mai mari pentru români. All Inclusive pe bani publici pentru adminstrația locală
14:14 - Newsweek: Pensiile speciale după tăierile lui Bolojan. Judecător tribunal: 17.000 lei, Înalta Curte – 32.000
13:56 - Caz terifiant! Cum a ajuns un deținut să își scoată ochii și să îi mănânce pentru a evita execuția
13:43 - Guvernul introduce o taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE. Cum se va aplica „Taxa Temu” și câți bani se vor strânge la buget