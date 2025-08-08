Astronomii avertizează că sfârșitul universului ar putea veni mult mai devreme decât se credea! Nu peste trilioane de ani, ci în „doar” 33 de miliarde.
Noile modele sugerează un posibil „Big Crunch”, o prăbușire cosmică care ar inversa expansiunea actuală.
Un model nou revoluționar bazat pe date recente ale Dark Energy Survey (DES) și Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), pun sub semnul întrebării tot ce știam despre energia întunecată. Forța misterioasă cu care universul se extinde.
Potrivit publicației Click! care citează din LiveScience, cercetătorii ar susține că această energie s-ar putea schimba, ceea ce ar putea duce la un „Big Crunch” mai devreme decât ne-am aștepta.
Modelul are la bază două componente:
Această combinație, spun cercetătorii, oferă o explicație mai bună pentru datele recente comparativ cu vechiul model care avea o constantă pozitivă fixă.
Problema este că dacă ipoteza se dovedește a fi corectă, universul nu va continua să se extindă la nesfârșit. Dimpotrivă, în decurs de aproximativ 10 miliarde de ani, procesul de expansiune va încetini, apoi se va opri și va începe o colapsare treptată a cosmosului.
Această etapă ar dura încă 10 miliarde de ani, culminând cu o singularitate finală, o imagine în oglindă a Big Bangului. Practic ne-am întoarce în timp de la crearea universului.
Dacă din nou această ipoteză se dovedește a fi adevărată, durata totală de viață a universului ar putea fi în jur de 33 de miliarde de ani, iar vârsta sa actuală, de 13,8 miliarde de ani sugerează că am depășit deja jumătate din viața acestuia, privind expansiunea
Cu toate acestea, cercetătorii subliniază că datele DES și DESI sunt preliminare și că modelul propus, deși captivant, rămâne speculativ.
Confirmarea unei constante cosmologice negative ar transforma complet înțelegerea noastră actuală a universului, dar mai sunt multe analize de realizat.