Universitatea de Vest din Timișoara, lider regional constant în educație și cercetare, anunță rectorul Marilen Gabriel Pirtea

Universitatea de Vest din Timișoara se menține constant în poziția de lider regional în clasamentele academice naționale și internaționale, a transmis rectorul Marilen Gabriel Pirtea într-o postare recentă.

Pirtea, care este și consilierul onorific al premierului Ilie Bolojan, a subliniat că, în contextul în care interesul tinerilor pentru științele exacte scade, universitatea compensează prin performanțe în cercetare de nivel național și internațional. În acest sens, echipa de fizicieni a UVT a câștigat două proiecte majore în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), dintr-un total de trei proiecte atribuite universității.

De asemenea, fizicienii UVT sunt implicați în trei proiecte ale Centrelor de Excelență, care au obținut punctaje peste 85, reflectând excelența în cercetare. Colaborările cu infrastructuri de top precum ELI-NP (Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics), CERN și Agenția Spațială Europeană (ESA) întăresc poziția UVT ca un actor important în ecosistemul național și european de cercetare.

Pe lângă fizică, universitatea înregistrează progrese semnificative și în psihologie și științe economice, domenii care contribuie la imaginea unei instituții dinamice și competitive, cu un spectru larg de excelență academică.