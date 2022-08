Când începe construcția sectorului de autostradă Focșani – Bacău (VIDEO)

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis spre publicare anunţul de participare aferent contractelor de achiziţie publică pentru Focşani – Bacău, cu o valoare estimată care depăşeşte 8,2 miliarde de lei, fără TVA.

CNAIR, despre autostrada Focșani-Bacău

Potrivit unui comunicat al , Lotul 1 Focşani – Domneşti Târg are o lungime de 35,60 km şi o valoare estimată de 2,98 miliarde de lei, fără TVA, Lotul 2 Domneşti Târg – Răcăciuni are o lungime de 38,78 km şi o valoare estimată de 3,15 miliarde de lei, fără TVA, iar Lotul 3 Răcăciuni – Bacău are o lungime de 21,52 km şi o valoare estimată de 2,12 miliarde de lei, fără TVA.

„Data limită până la care pot fi depuse ofertele pentru construcția celor 95,9 km ai Autostrăzii Focșani-Bacău este 22 septembrie 2022”, a precizat .

Perioada de execuţie a lucrărilor pentru fiecare contract va fi de 30 de luni.

Anunţul de participare va fi vizibil ulterior publicării acestuia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precizează CNAIR.