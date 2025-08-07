Sarea nu este doar un condiment banal, este un ingredient esențial care influențează gustul, aroma și textura mâncării. Totul depinde doar de momentul în care este adăugată. De la paste până la carne, fiecare aliment are propriul său moment ideal pentru a fi sărat, relatează

Cum punem sarea în paste și de ce este necesară

Când vine vorba de paste, regula este una destul de clară! nu trebuie să lipsească niciodată din acestea, iar aceasta trebuie neapărat adăugată în apa deja fiartă, nu după ce sunt gata.

Dacă adaugi sare abia la final, pastele vor fi destul de fade, indiferent cât ai încerca să le „repari” cu sare presărată pe deasupra. „ trebuie să aibă gust de mare”, spun experții în gastronomie.

Aceeași regulă se aplică și la cartofi fierți. Fără sare în apă, ei nu vor avea gust, și sunt mai greu de salvat decât pastele.

Cum se diferă carnea, ciupercile și fasolea față de paste când vine vorba de sare

Când vorbim de carne, momentul în care punem sarea face diferența. Dacă sarea este pusă cu o oră înainte de a fi gătită carnea, ea va avea timp să pătrundă în interior, intensificând aroma.

Acest proces poarte numele de „sărare uscată”. În schimb dacă uiți și pui sarea cu 10 minute înainte, aceasta nu va avea efect.

Când vine vorba de fasole, deși mitul că sarea o strică, bucătarii recomandă să facem fix contrariul. „Sărarea apei de înmuiere sau fierbere acționează ca o saramură și îmbunătățește textura.”

În cazul ciupercilor sau ingredientelor pline de apă, regula se inversează, nu trebuie sărate până nu sunt bine rumenite, dacă ele sunt sărate de la început, vor lăsa apă și vor fierbe în loc să se rumenească.

Este sarea adăugată pe etape o metodă mai eficientă

În rețetele mai complexe, cum sunt supele sau mâncărurile gătite, specialiștii recomandă să adăugăm sare puțin câte puțin, la fiecare ingredient introdus în oală.

În cazul salatelor sau al cărnii la grătar, o presărare ușoară de sare de mare chiar înainte de servire intesifică gustul fără a-l face prea sărat.