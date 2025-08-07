B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Când pui sarea contează mai mult decât câtă pui. Care este regula esențială pe care bucătarii o uită mereu

Când pui sarea contează mai mult decât câtă pui. Care este regula esențială pe care bucătarii o uită mereu

Răzvan Adrian
07 aug. 2025, 23:02
Când pui sarea contează mai mult decât câtă pui. Care este regula esențială pe care bucătarii o uită mereu
Sursa: Freepik

Sarea nu este doar un condiment banal, este un ingredient esențial care influențează gustul, aroma și textura mâncării. Totul depinde doar de momentul în care este adăugată. De la paste până la carne, fiecare aliment are propriul său moment ideal pentru a fi sărat, relatează Click!

Cuprins:

  • Cum punem sarea în paste și de ce este necesară
  • Cum se diferă carnea, ciupercile și fasolea față de paste când vine vorba de sare
  • Este sarea adăugată pe etape o metodă mai eficientă

Cum punem sarea în paste și de ce este necesară

Când vine vorba de paste, regula este una destul de clară! Sarea nu trebuie să lipsească niciodată din acestea, iar aceasta trebuie neapărat adăugată în apa deja fiartă, nu după ce sunt gata.

Dacă adaugi sare abia la final, pastele vor fi destul de fade, indiferent cât ai încerca să le „repari” cu sare presărată pe deasupra. „Apa trebuie să aibă gust de mare”, spun experții în gastronomie.

Aceeași regulă se aplică și la cartofi fierți. Fără sare în apă, ei nu vor avea gust, și sunt mai greu de salvat decât pastele.

Cum se diferă carnea, ciupercile și fasolea față de paste când vine vorba de sare

Când vorbim de carne, momentul în care punem sarea face diferența. Dacă sarea este pusă cu o oră înainte de a fi gătită carnea, ea va avea timp să pătrundă în interior, intensificând aroma.

Acest proces poarte numele de „sărare uscată”. În schimb dacă uiți și pui sarea cu 10 minute înainte, aceasta nu va avea efect.

Când vine vorba de fasole, deși mitul că sarea o strică, bucătarii recomandă să facem fix contrariul. „Sărarea apei de înmuiere sau fierbere acționează ca o saramură și îmbunătățește textura.”

În cazul ciupercilor sau ingredientelor pline de apă, regula se inversează, nu trebuie sărate până nu sunt bine rumenite, dacă ele sunt sărate de la început, vor lăsa apă și vor fierbe în loc să se rumenească.

Este sarea adăugată pe etape o metodă mai eficientă

În rețetele mai complexe, cum sunt supele sau mâncărurile gătite, specialiștii recomandă să adăugăm sare puțin câte puțin, la fiecare ingredient introdus în oală.

În cazul salatelor sau al cărnii la grătar, o presărare ușoară de sare de mare chiar înainte de servire intesifică gustul fără a-l face prea sărat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Alimentul proteic, viral pe TikTok. Nutriționiștii îl recomandă chiar și celor care vor să slăbească
Eveniment
Alimentul proteic, viral pe TikTok. Nutriționiștii îl recomandă chiar și celor care vor să slăbească
Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
Politică
Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
Cel mai mare incendiu din Franța începe să scadă în intensitate: Mii de pompieri, localnici evacuați și regiuni arse
Externe
Cel mai mare incendiu din Franța începe să scadă în intensitate: Mii de pompieri, localnici evacuați și regiuni arse
Accident tragic în Dâmbovița. Un bărbat a murit după ce un tractor și remorca pe care o tracta s-au răsturnat
Eveniment
Accident tragic în Dâmbovița. Un bărbat a murit după ce un tractor și remorca pe care o tracta s-au răsturnat
Cum a ales să-și petreacă Brad Pitt ziua după ce a aflat vestea care l-a lăsat îndurerat. Ce a făcut actorul
Externe
Cum a ales să-și petreacă Brad Pitt ziua după ce a aflat vestea care l-a lăsat îndurerat. Ce a făcut actorul
Ce măsuri au fost luate de către Ministerul Sănătății pentru a controla concediile medicale acordate în mod abuziv? Rogobete: „Se observă o scădere a trendului numărului, în ultima lună” (VIDEO)
Eveniment
Ce măsuri au fost luate de către Ministerul Sănătății pentru a controla concediile medicale acordate în mod abuziv? Rogobete: „Se observă o scădere a trendului numărului, în ultima lună” (VIDEO)
Flăcările din Delta Dunării au impus imobilizarea unui al treilea elicopter Black Hawk. Intervenția aeriană devine singura soluție în fața flăcărilor (VIDEO)
Eveniment
Flăcările din Delta Dunării au impus imobilizarea unui al treilea elicopter Black Hawk. Intervenția aeriană devine singura soluție în fața flăcărilor (VIDEO)
Câinii cu atestate pot intra în restaurante. Oradea testează o nouă relație între urban și patrupezi
Eveniment
Câinii cu atestate pot intra în restaurante. Oradea testează o nouă relație între urban și patrupezi
Prețul uriaș pe care îl cere o româncă pentru autobiografia lui Ion Iliescu. Cartea are semnătura fostului președinte
Eveniment
Prețul uriaș pe care îl cere o româncă pentru autobiografia lui Ion Iliescu. Cartea are semnătura fostului președinte
Slăbitul rapid nu e o soluție durabilă. De ce băuturile detox nu pot înlocui un stil de viață echilibrat
Eveniment
Slăbitul rapid nu e o soluție durabilă. De ce băuturile detox nu pot înlocui un stil de viață echilibrat
Ultima oră
00:10 - CFR Cluj, învinsă cu 1-2 de Sporting Braga, în Europa League. Echipa lui Dan Petrescu a pierdut la ea acasă
23:59 - Cum îi merg afacerile lui Trăistariu pe litoral: „Anul acesta am luat și prima țeapă”. Ce i-au făcut turiștii care au închiriat apartamentele
23:49 - Spectacol total în Bănie! Universitatea Craiova zdrobește Spartak Trnava cu 3-0 și face un pas mare spre calificare
23:36 - Revenire spectaculoasă: FCSB a învins Drita, după ce fusese condusă cu 0-2
23:26 - Alimentul proteic, viral pe TikTok. Nutriționiștii îl recomandă chiar și celor care vor să slăbească
23:25 - Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
23:19 - Sever Voinescu: Mereu statul român cumpără scump și prost, or când cumperi scump și prost, cumperi pentru că, undeva, cineva câștigă mult din povestea asta / Guvernul are mari inamici și ei operează inclusiv prin misiți ai lor din interiorul coaliției (VIDEO)
22:55 - Iustin Petrescu rupe tăcerea. Prin ce greutăți a trecut în ultima perioadă? „Nu mai vreau să trăiesc”
22:35 - Cel mai mare incendiu din Franța începe să scadă în intensitate: Mii de pompieri, localnici evacuați și regiuni arse
22:33 - Sever Voinescu: Și peste 100 de ani o să dăm vina pe Iliescu? Nu e vina lui că Justiția nu funcționează. De fapt, nu suntem supărați pe Iliescu, ci pe noi înșine. În locul acestui spectacol al neputinței, ar trebui să vedem ce putem face (VIDEO)