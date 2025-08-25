B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Preparatul care te ajută să salvezi ardeii și roșiile uitate prin frigider. Cum se pregătește

Preparatul care te ajută să salvezi ardeii și roșiile uitate prin frigider. Cum se pregătește

B1.ro
25 aug. 2025, 21:22
Preparatul care te ajută să salvezi ardeii și roșiile uitate prin frigider. Cum se pregătește
Foto: pixabay.

Se întâmplă des, mai ales în această perioadă, a concendiilor, să cumpărăm mai multe alimente decât putem mânca în câteva zile. Așa ajung produse poate chiar nedesfăcute să se strice în frigiderele noastre. Însă, când vine vorba despre ardei și roșii, un preparat cu specific italian este soluția ideală pentru a le salva înainte să se altereze.

Cuprins:

  1. De ce ingrediente ai nevoie pentru rețetă
  2. Cum se prepară

De ce ingrediente ai nevoie pentru rețetă

Un preparat originar din sudul Italiei, peperonata, este salvarea ardeilor și roșiile care stau de ceva timp în frigider. Este o mâncare de legume care se bazează pe ingrediente accesibile și pe un mod simplu de preparare, dar care promite un gust bogat și fresh, perfect pentru zilele de vară.

Ingredientele necesare:

  • 3 ardei grași (de preferat în culori diferite: roșii, galbeni, verzi);
  • ceapă;
  • 400 g roșii (tăiate cuburi sau pasate – proaspete ori din conservă);
  • 100 ml apă;
  • 3 linguri de ulei de măsline;
  • sare și piper, după gust;
  • câteva frunze de busuioc proaspăt.

 

 

Cum se prepară

Se începe prin tăierea cepei mărunt și călirea acesteia în ulei de măsline, la foc mic, timp de 2–3 minute, până devine aurie. Pentru a se evita arderea, se pot adăuga două linguri de apă în timpul gătirii.

În tigaia în care s-a gătit ceapa, se adaugă fâșiile de ardei, care se lasă la rumenit timp de aproximativ 2 minute. După, în aceeași tigaie, se pun și roșiile și apa, se acoperă cu un capac și se lasă la foc mic pentru aproximativ 30 de minute, relatează Click!.

După cele 30 de minute pe foc, se adaugă frunzele de busuioc și se condimentează cu sare și piper proaspăt măcinat. Preparatul poate fi servit cald sau la temperatura camerei, simplu sau pe post de garnituă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Trump amenință China cu noi tarife pentru magneți. Ce se întâmplă cu pauza de 90 de zile
Externe
Trump amenință China cu noi tarife pentru magneți. Ce se întâmplă cu pauza de 90 de zile
Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! De când devin obligatorii buletinele cu cip
Eveniment
Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! De când devin obligatorii buletinele cu cip
Primul transplant de plămân de porc la om a fost realizat în China. Cât timp a rămas organul funcțional
Externe
Primul transplant de plămân de porc la om a fost realizat în China. Cât timp a rămas organul funcțional
Scenă șocantă în Timiș. Bărbat de 75 de ani, surprins în timp ce își alerga partenera pe stradă, înarmat cu un cuțit
Eveniment
Scenă șocantă în Timiș. Bărbat de 75 de ani, surprins în timp ce își alerga partenera pe stradă, înarmat cu un cuțit
Profesorii pregătesc boicotarea începutului de an școlar / Ce spun liderii de sindicat despre greva generală
Eveniment
Profesorii pregătesc boicotarea începutului de an școlar / Ce spun liderii de sindicat despre greva generală
Pompierii români continuă lupta cu incendiile din Spania. Misiunea lor a ajuns în a patra zi
Eveniment
Pompierii români continuă lupta cu incendiile din Spania. Misiunea lor a ajuns în a patra zi
Românii, campioni europeni la „rupt ușa”: Mai puțin de 1 din 50 de angajați stau suplimentar la serviciu / Aproape jumătate dintre salariați lucrează în sectorul public
Eveniment
Românii, campioni europeni la „rupt ușa”: Mai puțin de 1 din 50 de angajați stau suplimentar la serviciu / Aproape jumătate dintre salariați lucrează în sectorul public
Tragedie în Marea Britanie. Trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit
Externe
Tragedie în Marea Britanie. Trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit
Descoperire halucinantă la un cimitir din Brăila. Ce face administratorul cu osemintele celor a căror rude nu plătesc taxa pentru mormânt
Eveniment
Descoperire halucinantă la un cimitir din Brăila. Ce face administratorul cu osemintele celor a căror rude nu plătesc taxa pentru mormânt
Donald Trump reafirmă sprijinul SUA pentru securitatea Ucrainei. Ce a spus acesta
Externe
Donald Trump reafirmă sprijinul SUA pentru securitatea Ucrainei. Ce a spus acesta
Ultima oră
22:58 - Jorge, experiență de neuitat, alături de fiul său. Ce activitate au făcut cei doi, împreună: „Ducem tradiția mai departe”
22:54 - Trump amenință China cu noi tarife pentru magneți. Ce se întâmplă cu pauza de 90 de zile
22:49 - Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! De când devin obligatorii buletinele cu cip
22:20 - Primul transplant de plămân de porc la om a fost realizat în China. Cât timp a rămas organul funcțional
22:19 - Scenă șocantă în Timiș. Bărbat de 75 de ani, surprins în timp ce își alerga partenera pe stradă, înarmat cu un cuțit
22:12 - Profesorii pregătesc boicotarea începutului de an școlar / Ce spun liderii de sindicat despre greva generală
21:51 - Pompierii români continuă lupta cu incendiile din Spania. Misiunea lor a ajuns în a patra zi
21:50 - Copil de un an, în stare gravă la spital după ce a căzut dintr-o mașină în mers. Cum s-a produs accidentul
21:43 - Românii, campioni europeni la „rupt ușa”: Mai puțin de 1 din 50 de angajați stau suplimentar la serviciu / Aproape jumătate dintre salariați lucrează în sectorul public
21:14 - Tragedie în Marea Britanie. Trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit