Se întâmplă des, mai ales în această perioadă, a concendiilor, să cumpărăm mai multe alimente decât putem mânca în câteva zile. Așa ajung produse poate chiar nedesfăcute să se strice în frigiderele noastre. Însă, când vine vorba despre ardei și roșii, un preparat cu specific italian este soluția ideală pentru a le salva înainte să se altereze.

Un preparat originar din sudul Italiei, peperonata, este salvarea ardeilor și roșiile care stau de ceva timp în frigider. Este o mâncare de legume care se bazează pe ingrediente accesibile și pe un mod simplu de preparare, dar care promite un gust bogat și fresh, perfect pentru zilele de vară.

Ingredientele necesare:

3 ardei grași (de preferat în culori diferite: roșii, galbeni, verzi);

400 g roșii (tăiate cuburi sau pasate – proaspete ori din conservă);

100 ml apă;

3 linguri de ulei de măsline;

sare și piper, după gust;

câteva frunze de busuioc proaspăt.

Cum se prepară

Se începe prin tăierea cepei mărunt și călirea acesteia în , la foc mic, timp de 2–3 minute, până devine aurie. Pentru a se evita arderea, se pot adăuga două linguri de apă în timpul gătirii.

În tigaia în care s-a gătit ceapa, se adaugă fâșiile de ardei, care se lasă la rumenit timp de aproximativ 2 minute. După, în aceeași tigaie, se pun și roșiile și apa, se acoperă cu un capac și se lasă la foc mic pentru aproximativ 30 de minute, relatează .

După cele 30 de minute pe foc, se adaugă frunzele de busuioc și se condimentează cu sare și piper proaspăt măcinat. Preparatul poate fi servit cald sau la temperatura camerei, simplu sau pe post de garnituă.